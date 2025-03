«Quiero llegar en mi mejor versión a Bruselas y estar en el top europeo»

Adrián García González Palencia Miércoles, 19 de marzo 2025, 11:32 Comenta Compartir

Las calles de Bilbao coronaron hace unos días a la campeona nacional de 10k en ruta, una cita donde el atletismo palentino brilló una vez más. Carla Gallardo se proclamó campeona de España en esta distancia tras una remontada espectacular en los últimos metros. Un triunfo que no solo le otorga el título nacional, sino también el billete para el Europeo de Ruta en Bruselas, donde afrontará un nuevo reto vistiendo los colores de la selección española. Con la vista puesta en la cita continental del 13 de abril, la corredora palentina cuenta ahora con cinco semanas de preparación para pulir su estado de forma y tratar de luchar por todo en el debut de esta distancia dentro de un europeo en ruta.

-¿Cómo está tras coronarse en Bilbao como campeona nacional?

-Estoy bien y ya estoy pensando en la siguiente competición. Obviamente más motivada e ilusionada por lo que supone ganar un Campeonato de España de 10km en ruta, y sobre todo por haberme clasificado para el europeo de ruta que es un objetivo que me motiva mucho

-¿Cómo vivió desde dentro su triunfo en el Campeonato de España de 10k?

-Nos prometieron que el circuito de Bilbao iba a ser muy rápido porque querían que nos pudiésemos acercar al récord de España. No fue así porque eran calles muy estrellas y muchas curvas cerradas. Desde el principio Carolina, Kaoutar y Edymar salieron delante a un ritmo más fuerte pensando en ese record de España. Desde que nos sacaron esa distancia en el primer kilómetro, la fuimos manteniendo por detrás tanto Laura Luengo como yo. Fuimos toda la carrera así y a los siete kilómetros me encontraba muy bien. Sabía que si me quedaba ahí iba a poder estar más cerca, pero no sabía que Carolina estaba tan cerca. Acabé muy fuerte en el último kilómetro, la pasé en la recta final, pero había tanto tráfico de atletas que ni siquiera pude verla. Estaba centrada en hacer mi carrera porque tampoco soy especialista en los 10k en ruta y al final conseguí ganar la prueba.

-Está brillando fuera de la pista, subcampeona nacional de Media Maratón y campeona de 10k en ruta, ¿cómo ha sido su adaptación a estas modalidades?

-Siempre que corro en ruta me encuentro genial porque es una especialidad que disfruto muchísimo. Es otro ambiente y creo que fluyo mucho más, siempre me encuentro bien y las sensaciones son positivas. Realmente no me he preparado como tal para estas modalidades. La Media Maratón la corrí simplemente por estar en pretemporada y en el 10k, más de lo mismo. He estado preparando pista cubierta y he corrido con la preparación del 3.000m. Creo que para correr 10km habiendo estado todo el invierno preparando una base para correr cros, puedo correr perfectamente pese a no haberlo preparado de manera específica. Es cierto que ahora tengo cinco semanas para el europeo de ruta y sí será algo más específico, aunque tampoco creo que cambie demasiado lo que he estado haciendo hasta ahora.

-¿Hasta qué punto ha sido importante para usted conseguir esta corona nacional de 10k?

-Es cierto que me he frustrado mucho con mis últimas participaciones en los 3.000m porque no me han salido como quería. Es cierto que en el Mitin de Madrid logré una buena tercera posición y muchos puntos de cara al ranking mundial para Tokio, que es algo que me motiva mucho. Es atletismo, sabemos cómo es esto y si sigues intentándolo, termina saliendo. Se que las cosas no salen muchas veces a la primera, en esta competición iba muy mentalizada, sabía que iba a salir bien, tenía muchas ganas de correr y así fue. Encontrarte con esas buenas sensaciones te da ese plus para seguir con más ganas, a veces necesitas esos resultados objetivos para seguir trabajando en el día a día.

-¿En qué ha cambiado Carla Gallardo desde que cambió Palencia por Madrid?

-Lo que más he cambiado desde que estoy viviendo en Madrid es que valoro muchísimo la suerte que tengo por trabajar de lo que es mi pasión y mi sueño. Creo que antes no era tan consciente de la suerte que tenía de poder hacerlo. Al final es lo que más he cambiado en este tiempo. Esa mentalidad de valorar el día a día y disfrutarlo. Lo más importante es ese proceso, porque al final llegar al objetivo no depende siempre de nosotros.

-Renunció al nacional de pista cubierta hace unas semanas, ¿cuál fue el motivo de dicha decisión?

-Para el Nacional de Pista Cubierta llevaba dos semanas consecutivas compitiendo y el siguiente fin de semana corría el Mitin de Madrid. Justo después era este Campeonato de España de 10k. Al no haber conseguido mínima para el europeo de pista cubierta, quería correr el nacional de 10k. Si corría todo eran cinco semanas seguidas compitiendo, entonces tenía que sacrificar el nacional o el Mitin de Madrid. Al final es un Mitin Oro que me daba muchos puntos para el ránking de cara al 5.000m de Tokio. Decidimos que lo mejor era renunciar al nacional. Me dio pena no correr porque veía a todos mis compañeros allí, pero al final no se puede hacer todo y tenía que sacrificar algo.

-¿Qué hoja de ruta tiene pensado seguir para preparar el europeo?

-Principalmente tengo en mi calendario la fecha del Campeonato de Europa del próximo 13 de abril en Bruselas. Hasta ese momento no voy a correr nada más. Me quiero dedicar al cien por cien con una preparación exclusiva para ese día. Quiero llegar muy en forma y tengo con cinco semanas de bloque específico para prepararme. Los atletas desgraciadamente no tenemos un calendario del año entero, siempre vamos un poco día a día y en las carreras que nos van cogiendo. Me han llamado algunos organizadores, pero quiero dedicarme solo a preparar el europeo porque correr con la camiseta de España siempre es un orgullo y quiero estar al nivel.

-¿Qué objetivo tiene Carla Gallardo en el Campeonato de Europa en Ruta?

-No me puedo poner unos objetivos como tal al ser la primera vez que va a celebrarse esta prueba. No sé qué nivel habrá, ni cómo va a ser el circuito por tema marcas, si podremos correr más o menos rápido. Mis objetivos son ambiciosos, me encuentro muy bien y dentro de cinco semanas puedo estar aún mejor. Estoy para pelear en el top europeo, entonces no puedo decir puestos, pero sí voy a llegar en mi mejor versión y voy a darlo todo.

-De cara al resto del año, ¿en qué pruebas tiene en mente competir durante la temporada de Aire Libre?

-Esta temporada es muy larga que termina a finales de septiembre con el Mundial de Tokio. Luego también habrá un Campeonato del Mundo de Ruta con Milla, 5k y Media Maratón. Entonces tengo la mirada puesta en ambas opciones. Correré 5.000m en pista como siempre y tampoco descarto correr el 5k en ruta porque es otra prueba que me atrae mucho. Primero correremos este europeo en ruta y luego habrá tiempo para centrarse en otras distancias.

