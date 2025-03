Carla Gallardo, campeona de España de 10km en ruta

El atletismo palentino sigue brillando este fin de semana, en este caso en ruta, con Carla Gallardo como principal protagonista. La atleta palentina acudía al ... Campeonato de España de 10k en Bilbao con muchas ganas de demostrar su estado de forma tras caerse del nacional Absoluto de pista cubierta por decisión propia. Carla acudió la pasada semana al Mitin de Madrid para continuar con su preparación y llegaba en plena forma a los 10k de Bilbao. Una prueba con muchísima competencia y donde la corredora palentina fue de menos a más. Carla voló por las calles de la ciudad bilbaína para coronarse como campeona de España de 10k en ruta con un espectacular tiempo (31:57), obteniendo también la mínima para el próximo Campeonato de Europa de ruta en 10km, distancia que debuta en un europeo.

La prueba comenzó con Carolina Robles en cabeza en la categoría femenina, mientras el resto de candidatas a la corona nacional como Laura Luengo, Koutar Boulaid o la propia Carla seguían de cerca sus pasos. Robles, la sevillana del Bilbao Atletismo, corría en casa y dominó con claridad la primera mitad de la prueba. En los últimos tres kilómetros, las fuerzas de Carolina no respondieron y quedó la puerta abierta a otras candidatas.

Carla Gallardo, de menos a más, firmó un final de carrera espectacular y en la recta final logró colocarse en cabeza con un último sprint con el que cruzaba la línea de meta, algo aparatosamente ante el gran número de atletas, en primera posición coronándose como campeona de España. La palentina paró el crono en un espectacular 31:57 en ese campeonato nacional, segunda fue Laura Luengo (32:00) y tercera Carolina Robles (32:02).

Carla Gallardo lograba en Bilbao sus dos principales objetivos, coronarse como campeona de España de 10km y la marca mínima para el próximo Campeonato de Europa en ruta. «Venía para ganar, pero ha sido una carrera muy emocionante que he disfrutado mucho. He ido mano a mano con mi amiga Laura y ha sido una alegría esa recta final donde he pesado a Carolina. Estoy súper contenta, de marca incluso venía con un objetivo más ambicioso, pero estoy muy satisfecha porque conseguir el campeonato de España va más allá de las marcas», afirmaba la atleta de Palencia tras la carrera.

La palentina confirmó tras la prueba su presencia en el próximo Campeonato de Europa de Ruta que se celebrará en Bruselas los días 12 y 13 de abril. Carla Gallardo buscará luchar por las medallas en una prueba que debuta en un europeo como es el 10km. «Sí, parte de la carrera de hoy mi objetivo era conseguir esa clasificación para el Campeonato de Europa. Me hace mucha ilusión porque vamos a ir varias españolas, llevar la camiseta de España siempre es una alegría y corres de otra forma. Con mucha ilusión de poder hacerlo lo mejor posible representando a nuestro país», concluyó.