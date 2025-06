«Queremos luchar, estar arriba y que la afición disfrute con nosotros»

El Súper Agropal Palencia ya dibuja las primeras líneas de su nuevo proyecto con el objetivo de volver a soñar en grande. La continuidad de ... Luis Guil en el banquillo y la renovación del patrocinio principal con Súper Agropal refuerzan la estabilidad de un club que, tras quedarse a las puertas del ascenso en la última Final Four, vuelve a cargar ilusiones para afrontar una nueva temporada en Primera FEB con la mirada puesta en el regreso a la ACB. Un camino que no se entiende sin el empuje constante de su afición, verdadero motor del proyecto morado.

La temporada dejó un claro sabor amargo en los aficionados palentinos tras la eliminación en la Final Four. No tanto por el resultado, sino por la cruel forma de ser eliminados ante el Flexicar Fuenlabrada en los últimos instantes. Los de Luis Guil dominaron prácticamente todo el choque y el triunfo se terminó escapando de sus manos al final. A pesar de ello, Gonzalo Ibáñez, presidente del club, pone en valor todo lo conseguido durante el curso. «El balance de la temporada a nivel general ha sido muy bueno en lo deportivo. Nuestro objetivo siempre es competir por estar arriba e intentar terminar en la mejor posición posible. Llegamos a la Final Four y hemos hecho un buen papel. Perdimos, pero estuvimos en el partido y la derrota vino por no saber terminar de cerrar. Socialmente no podemos estar más satisfechos al ver el Pabellón lleno y ese 'Sentimiento Palentino' que hemos visto en la gente», reconoció.

«El objetivo en este nuevo proyecto es volver a pelear por terminar en la mejor posición posible»

El presupuesto del proyecto del Súper Agropal Palencia para la temporada 2025-26 apunta a ser similar al del curso anterior. Una cifra cuya estimación inicial durante el anterior verano era de contar con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Eso antes de la llegada de Súper Agropal como patrocinador principal, por lo que la cifra del presupuesto total superaría esa cifra. «Súper Agropal continúa como nuestro patrocinador principal y todavía nos queda el tema de concretar las cantidades en las ayudas y los precios de los carnets de abonados. El presupuesto a priori será muy similar al de la temporada pasada. Vamos a cerrar ahora las cuentas y ver si nos hemos desviado mucho o no», afirmó.

El principal motor del proyecto continuará siendo su masa social. El club espera lanzar su nueva campaña lo antes posible y con unos precios que «agraden» a sus abonados. «Todavía no tenemos nada pensado sobre la campaña de abonados. Intentaremos hacerlo lo antes posible porque ya contamos con peticiones para nuevas altas. El objetivo es agradar el máximo posible a nuestros aficionados y que la mayoría de la masa social continúe con nosotros la próxima temporada», argumentó el presidente.

«Continuamos con ese problema de la falta de espacio en el Pabellón Municipal»

Volverá a ser una barrera la capacidad del Pabellón de Palencia. El club lleva dos campañas consecutivas frenando en seco su número de altas ante la ausencia de espacio en la instalación. Una problemática que espera repetirse de cara al curso 2025-26. «Continuamos con ese problema ante la falta de espacio. Fue muy evidente durante la temporada en la ACB, pero realmente ahora en Primera FEB también hemos tenido que dejar a gente sin poder abonarse al club por la capacidad del Pabellón. Es una pena, pero también dato muy positivo que habla a las claras del interés que hay en la provincia y ciudad por el equipo», analizó.

La parcela deportiva estará liderada una temporada más por la dupla conformada por Urko Otegui y Luis Guil. Ambos trabajarán de la mano en la construcción de la plantilla, en busca de repetir los aciertos del pasado verano y corregir los posibles errores en cuanto a los doce elegidos para vestir la elástica morada sobre el parqué. «La construcción de la plantilla va a estar en las mismas manos que la temporada pasada. La dirección deportiva con Urko, en concordancia con el entrenador, irán cerrando un poco todos los temas. Tanto plantilla, cuerpo técnico, pretemporada y diseño de la temporada», subrayó.

Confección de la plantilla

Por el momento, cuatro jugadores cuentan con contrato. Xabi Oroz, Tobias Borg, Alec Wintering y Mathieu Kamba continuarán en el Súper Agropal Palencia. Una buena base sobre la que construir un proyecto ilusionante y, donde Gonzalo Ibáñez, no descarta que continúe algún jugador más respecto al pasado curso. «Eso es una posibilidad que deben valorar tanto Urko, como Luis. Supongo que sí exista la posibilidad de que alguno más continúe, pero dependerá del proyecto que podamos hacer y de las ofertas que puedan tener sobre la mesa jugadores que lo han hecho bien y puedan interesar a otros equipos», explicó.

La derrota frente al Flexicar Fuenlabrada fue dura, también por la forma en la que los madrileños han sobrellevado la temporada. Los impagos reiterados a la plantilla no han sido penalizados desde la Federación, permitiendo al Fuenlabrada, gracias a ofrecer sueldos desorbitados en verano, firmar varios jugadores que también interesaban en Palencia. «Nosotros hablamos de lo nuestro. Creo que tenemos que ser serios y pedimos a los demás lo mismo. Cuanto más serios seamos los equipos, más categoría tendrá la competición. La Federación tiene que ser la que controle todo esto», opinó Gonzalo Ibáñez.

El nuevo puzzle morado irá sumando piezas durante las próximas semanas con el objetivo de luchar por el regreso a la ACB. El ascenso no será una obligación, como nunca lo ha sido, buscando competir al máximo nivel ante grandes presupuestos, como Obradoiro o Estudiantes. Hacer las cosas bien para tener opciones de competir y volver a soñar con tocar el cielo de la ACB. «El objetivo en este nuevo proyecto es volver a pelear por terminar en la mejor posición posible. Estamos en una liga donde cada vez hay equipos más potentes y con proyectos económicos muy ambiciosos. Lo que vale es estar ahí, competir y tener una masa social como la nuestra. Queremos luchar, estar arriba y que la afición durante todo el año disfrute con nosotros», concluyó.