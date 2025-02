«El público palentino está ilustrado en teatro y es exigente, como tiene que ser»

El actor y productor José Vicente Moirón (Badajoz, 1966) afrontará este sábado, a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Palencia, la obra 'Maquiavelo', una coproducción de Proyecto Cultura y Festival de Teatro Clásico de Cáceres que ha sido candidata a mejor espectáculo ... revelación en los Premios Max 2024.

­-En septiembre del año pasado recogió el premio al mejor actor del 44 Festival de Teatro Ciudad de Palencia con 'Jerusalem'. ¿Con ese montaje se subió por primera vez a las tablas del Teatro Principal?

-No, dos años antes me estrené en Palencia con 'Tito Andrónico', un montaje que también tuvo una calurosa acogida, aunque con 'Jerusalem' la ovación fue mayor al otorgarme el mismo público el premio al mejor actor de esa edición del certamen teatral palentino. Los premios que recibes de los espectadores son los que más agradeces y los que más te reconfortan. El público palentino está muy ilustrado en teatro y se nota que los programadores culturales han realizado un trabajo de fondo en este sentido. Es un público muy exigente, como tiene que ser, que agradece con sus aplausos una buena representación.

-Este año representa en la capital palentina la sobrecogedora obra 'Maquiavelo', un trabajo unipersonal en el que se mete en la piel de un presidente de gobierno con ansia de poder.

-Así es. Es un presidente de gobierno deslocalizado que sigue las premisas de 'El Príncipe', el legado que nos dejó Maquiavelo, para permanecer en el poder. Es un tratado político que sigue vivo después de cinco siglos y sigue siendo un libro de cabecera para muchos políticos.

-En esta trama rompe la cuarta pared…

-La función de Palencia será muy original, debido a una idea de la programadora cultural, ya que actuaré rodeado de público. Normalmente esta obra la represento a la italiana y rompo la cuarta pared cuando bajo del escenario e interactúo con el público cuando aparecen distintos personajes (el pensador Heródoto, el rey Sancho de Castilla, Ricardo III, Calígula, César Borgia…), creándose así una magia extraordinaria.

-Revisando su currículo se descubre que le ponen los personajes intensos y complejos. ¿Qué tipo de preparación requieren estas interpretaciones?

-Requieren una exigencia tremenda. Cualquier personaje te exige un rigor y un trabajo, por pequeño que sea, pero interpretaciones del calibre de 'Maquiavelo', 'Tito Andrónico' o el de 'Jerusalem' precisan de una composición, no solo de interpretación, registros que son innatos en un actor. A mí me gusta que los personajes lleguen al alma del espectador, no aquellos que sean maniqueos o prototipos, porque mi pasión es el teatro y quiero superarme cada vez que subo al escenario.

Oportunidades «No todos los actores tenemos las puertas abiertas a los proyectos audiovisuales»

-Después de las funciones quedará exhausto. ¿Cómo consigue despojarse de esas truculentas personalidades?

-Soy de los actores que cuando acaba la función, cuelga al personaje en la percha o procuro que no me acompañe después, pero reconozco que a veces es difícil desprenderte de él porque hay personajes que te hacen pagar un alto precio. Al final, hay ciertas situaciones por las que atraviesa el personaje que te llegan a afectar, que te hacen sufrir y que te hacen reflexionar y necesitas un periodo de tiempo para despojarte de él. En esos momentos, te das cuenta de lo vulnerables, sensibles y frágiles que somos.

-¿Acostumbra a girar con distintas obras en la misma temporada?

-Yo acostumbro a girar con mi propia compañía, Teatro del Noctámbulo, pero el papel de 'Maquivelo' me pareció muy interesante porque el texto lo firma Chema Cardeña y porque era un monólogo, algo que no interpretaba desde hace diez años cuando me metí en un 'Hamlet'; es un reto que me apetecía afrontar. Y, en cuanto a si giro con distintas obras en una misma temporada, te diré que lo hago con una sola o con dos como mucho. En esta temporada estoy girando con 'Maquiavelo' y con 'Jerusalem' y trabajo muy tranquilo. Yo creo que los actores debemos ser muy minuciosos con cada personaje y no saturarte de trabajos dispares porque eso te distrae y se nota en el escenario.

-¿En qué ha cambiado a título personal y profesional José Vicente Moirón desde su participación en 'Los hombres de Paco' (2007) hasta ahora?

-Profesionalmente he cambiado mucho. En el oficio de actor vas adquiriendo tablas e investigando y, obviamente, hay una evolución; en mi caso, positiva. Hoy me documento mucho más que en mis inicios y me implico más. El teatro es una filosofía de vida. Y, a nivel personal, he crecido mucho como ser humano, me he hecho mejor persona. Creo sinceramente que, aunque pueda parecer cursi, el teatro es el alimento para el alma y, además, te lleva a conocer la esencia del ser humano y sus miserias por la diversidad de personajes que interpretas.

Trayectoria «Me da la sensación de empezar de cero porque tengo que defender mi trabajo como si fuera un principiante»

-En la ficción televisiva aparece en 'Los años nuevos', una miniserie de Rodrigo Sorogoyen que se estrenó el año pasado, aunque no es un actor que se prodigue demasiado delante de las cámaras…

-No me prodigo mucho en la industria de la televisión porque me dedico mucho más al teatro, pero me encanta el buen cine y la buena televisión. Tanto 'Los años nuevos' como 'La unidad Kabul' se han producido en plataformas que cuidan mucho el formato, pero también tengo que decir que no todos los actores tenemos abiertas las puertas en proyectos audiovisuales. Son muy pocos los que trabajan y dejan muy poco para los demás. Y de lo que me ofrecen, procuro escoger aquello que haga crecer como actor. Pero si no me prodigo en televisión o en cine no es porque yo no quiera, sino porque el panorama actual no te lo permite.

-En cuanto al cine, su última incursión fue en 2021 con 'Cerdita'.

-Sí, y ahora acabo de terminar el rodaje de una película de Carlos Iglesias, titulada 'La bala' y basada en hechos reales, que está en postproducción y que se estrenará este año; auguro que va a ser un peliculón.

-Los que es innegable es que el teatro llena su currículo y le engrandece como actor a tenor de los premios recibidos.

-No me puedo quejar. Los premios de festivales de ciudades pequeñas, como el de Palencia, tienen mucha grandeza porque diseñan unas programaciones teatrales extraordinarias, similares a las de las grandes capitales. Además, en estos certámenes se impulsa a los creadores para que sigamos en la brecha y se visibiliza el trabajo de las pequeñas productoras. Llevo más de 30 años en la profesión y, a día de hoy, tengo la sensación de estar siempre empezando de cero porque siempre tienes que mostrar tus credenciales, reivindicarte, pelear y defender tu trabajo como si fueras un principiante por el cambio de programadores culturales.

-¿Qué le llevó a montar su propia productora junto al también actor Leandro Rey?

-Éramos dos jóvenes actores que estábamos cargados de sueños y que ya despuntábamos en el teatro. Éramos rebeldes y nos interesaban las cosas que ocurrían por la noche en las ciudades, de ahí el nombre de la compañía, Teatro del Noctámbulo, que echó a andar en 1994. En nuestro primer montaje, 'Mi rival', abordamos las relaciones entre un travesti, un policía y una prostituta, un tema adelantado para la época, y con el segundo, 'Pedro y el capitán' nos dieron el premio Honra 1998 en el Festival Internacional de Teatro de Almada (Lisboa). Luego, hicimos un impasse porque a los dos nos contrató el Centro Dramático Nacional para escenificar una obra y en ese paréntesis en el año 2000 falleció Leandro, disolví la compañía y, tres años más tarde, retomé la actividad en solitario contando con Isabel Montesinos y Gabriel Moreno.