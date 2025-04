El PSOE solo dispondrá de medio año para ejecutar el presupuesto municipal

José María Díaz Palencia Martes, 29 de abril 2025, 17:46 Comenta Compartir

Todo se desarrolló según el guión previsto. El presupuesto salió adelante y el equipo de gobierno socialista ya tiene carta blanca para ejecutar sus proyectos ... de inversión y aplicar sus políticas sociales. Bueno, las suyas y las de sus socios en esta negociación, Vamos Palencia, por un lado e IU-Podemos, por el otro. Sin sus votos, los presupuestos municipales para 2025 no hubiesen salido adelante, y eso que el único edil de la coalición izquierdista no llegó a votar a favor, sino que se abstuvo, lo que no es un sí, pero que con la distribución de concejales en el pleno municipal equivale a un voto afirmativo. La abstención dejó la votación (esta y algunas más a lo largo de la sesión) en un empate a doce votos que se resolvía favorablemente a los intereses del equipo de gobierno socialista por el llamado voto de calidad de la alcaldesa, que vale el doble en caso de empate.

De esta forma, el Ayuntamiento de Palencia cuenta para este ejercicio contable con unos presupuestos de 102 millones de euros, los que supone un incremento del 6,02% con respecto a los presupuestos de 2024, con un plan de inversiones de 7,2 millones, a los que podrían sumarse 9 más procedentes de los remanentes del ejercicio anterior, siempre que el Gobierno autorice a los ayuntamientos a destinar remanentes a inversiones financieramente sostenibles, puesto que la normativa actual de las haciendas públicas restringe el uso para la amortización de deuda. La parte más negativa, que al aprobarse a finales de abril, y con los plazos administrativos de exposición pública, los socialistas solo dispondrán finalmente de medio año para ejecutar este presupuesto. Pero aunque el equipo de gobierno llegaba al pleno con los deberes hechos y ninguna duda con respecto al resultado final, esto no impidió que el debate fuera intenso y cargado de reproches hasta de los propios socios. En realidad, hubo dardos para todos, desde cualquiera de los grupos prácticamente a todos los demás, especialmente desde el PP y de Vox hacia Vamos Palencia e IU-Podemos, que no dudaron en entrar tanto al trapo en el cruce de acusaciones, que al final quien más se fue de rositas fue el propio equipo socialista. Aunque por supuesto también se llevó lo suyo. Muy dura la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, que cargó contra los cerca de seis millones para subvenciones y la falta de un modelo claro de ciudad. Crítica a la que sumó también el concejal no adscrito Domiciano Curiel y con total contundencia también el Grupo Popular, cuyo portavoz, Víctor Torres, ironizó sobre la ausencia en la propuesta de presupuestos de muchos de los plantes y partidas que exigían cuando no formaban parte del equipo de gobierno. «Hacían un buen trabajo de oposición», manifestó Torres. La oposición centró también sus críticas en el incremento de los ingresos, al entender que se inflan partidas como las relativas a la recaudación por multas y sanciones o por licencias urbanísticas. «Parece que les cae del cielo», señaló Víctor Torres, quien recibió la respuesta del concejal de Hacienda, el socialista Carlos Hernández, bajo el escudo de términos como «realista» o «ajustado». Asimismo el edil quiso también ensalzar la propuesta como un punto de confluencia de tres partidos diferentes con intereses distintos que han sabido negociar y ceder.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión