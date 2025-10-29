Los propietarios de solar de Barrio y Mier critican el retraso del Ayuntamiento en las licencias para construir

«Parece que toda la culpa la tiene el propietario, pero aquí el verdadero responsable es el Ayuntamiento, que nos tiene parados desde hace más ... de seis meses», explica el dueño del solar situado en la calle Barrio y Mier y cuya situación de falta de limpieza ha generado la protesta de vecinos y comerciantes de la zona.

«Si en el Ayuntamiento hicieran su trabajo, no habríamos llegado a esta situación. Estamos esperando a que nos den la licencia para poder construir, y primero el Ayuntamiento de Palencia y después por Patrimonio, hasta hace cuatro días no hemos recibido los permisos, y eso que presentamos la solicitud en el mes de marzo y pagamos las tasas correspondientes. Ellos no hacen nada, pero la culpa la tenemos el resto», señala el propietario del terreno, visiblemente enfadado por la demora municipal en la concesión de licencias.

El propietario insiste en que el solar no está abandonado y que se han ejecutado todas las actuaciones que se le han exigido. «Derribamos porque se quejaban de que entraban las palomas y estaba en mal estado. Luego, hicieron una obra y son los que provocaron que haya quedado tan mal. También nos pidieron que pusiéramos aislantes en las fachadas de los bloques colindantes para que no hubiese humedades y también lo hicimos. No hay dejadez, lo que pasa es que estamos esperando los permisos para comenzar a edificar y se acabaran todos los problemas», explica el dueño.

Asimismo, el propietario explica que confía en que en unas pocas semanas puedan comenzar los primeros trabajos en la parcela. «Vamos a empezar con las catas arqueológicas para ver si hay restos, porque al estar en el casco histórico lo exige patrimonio. Esperemos que esto no nos demore más el proyecto», señala, indicando que el objetivo es levantar un edificio de apartamentos destinados al mercado turístico.