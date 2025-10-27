Una mancha en el corazón de Palencia Vecinos y comerciantes reclaman la limpieza de un solar en la céntrica calle Barrio y Mier, vía de acceso de la Calle Mayor a la Catedral

No es posible que permitan que esto siga así. Se lo hemos dicho mil veces, hemos hablado con varios concejales y siempre nos dicen que van a tomar cartas en el asunto, pero nadie hace nada y la situación cada vez es peor», explica uno de los comerciantes de la calle Barrio y Mier, cansado de que la vegetación y la basura se acumulen en un solar próximo a su establecimiento.

Los vecinos y empresarios de esta céntrica vía aseguran que no pueden entender cómo el Ayuntamiento consiente que un solar perjudique de forma tan notable la imagen de la ciudad de Palencia, en uno de los principales recorridos turísticos, puesto que la calle Barrio y Mier es la vía natural de acceso desde la Calle Mayor a la Catedral y todas las excursiones y visitas guiadas pasan por este punto.

«No entendemos por qué no hacen nada aquí y cuando ha habido estos problemas en otros lugares, el Ayuntamiento ha exigido a los propietarios la limpieza del solar. Hace ya mucho tiempo que se vino abajo parte de la tapia y colocaron una valla con un trozo de malla verde que no tapa nada y empeora aún más la imagen», señala otro comerciante, que insiste en que debe requerirse a los propietarios la limpieza del solar y el arreglo de la tapia.

Asimismo, explican que debido a la acumulación de basura resulta habitual la aparición de algunas ratas. «Hemos tenido que echar veneno nosotros, porque estábamos viendo ratas y aquí no venía nadie. Menos mal que hace ya algún tiempo que no han vuelto a salir, aunque como se puede ver basura hay un montón y en cualquier momento pueden regresar», explica un vecino.

Cansados de la situación, los comerciantes de la zona han colocado en los últimos días carteles de denuncia en uno de los postes del vallado en el que ironizan con el nombre de la empresa municipal de limpieza, 'Palencia deslumbra', recalcando que este solar es un ejemplo de la buena imagen de Palencia.

