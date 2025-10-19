El caos se apodera de la recogida de cartón en la Calle Mayor

La situación se ha descontrolado en los últimos meses. El servicio especial de recogida de cartón que reciben los establecimientos comerciales de la Calle Mayor ... y de otras céntricas vías en las que los contenedores son soterrados se ha convertido en una fuente de problemas para la empresa de limpieza municipal, Palencia Deslumbra, y por tanto, también para el Ayuntamiento.

La empresa de aseo urbano tiene la obligación, según se establece en el pliego de condiciones del contrato, de habilitar un servicio especial de recogida de cartón, que se ofrece todos los días laborables. De esta forma, los responsables de los diferentes establecimientos comerciales de la Calle Mayor y algunas vías próximas tiene la autorización de depositar en plena vía pública, en los puntos acotados para ello, todo el sobrante de papel y cartón. Por ello, no resulta extraño encontrar a primeras horas de la mañana acumulaciones de cajas y embalajes a lo largo de todo el trazado de la Calle Mayor.

Sin embargo, en torno a las once de la mañana toda esa basura queda totalmente recogida y la principal arteria de la ciudad vuelve a lucir su mejor imagen. Para ello, uno de los camiones de Palencia Deslumbra recorre estas céntricas vías, con dos operarios que van arrojando a la zona de carga del vehículo todas esas cajas de cartón que se acumulan en la calle.

Ampliar Enseres depositados por comerciantes en la Calle Mayor. El Norte

Se trata de un servicio que viene prestándose con plena normalidad desde hace años, pero en los últimos meses ha experimentado una grave degradación, según alertan desde Palencia Deslumbra y según recogen también informes técnicos recibidos por la Concejalía de Medio Ambiente. El problema radica en que muchos comerciantes han comenzado a aprovechar este servicio especial de retirada de cartones como una oportunidad para deshacerse de todo tipo de residuos, enseres, muebles y objetos que ya no tienen valor.

Así, de forma casi diaria, los empleados de Palencia Deslumbra encuentran junto a las acumulaciones de cartón otros materiales cuyo depósito no está autorizado, como cajas de madera, palés, maniquíes, electrodomésticos, muebles, puertas o cristales. Un sinfín de desechos de los que los operarios destinados a la recogida de cartón no pueden hacerse cargo, por lo que tienen que dejarlos en la vía pública hasta que el servicio especializado en la retirada de enseres puede desplazarse hasta ese punto para su recogida.

De esta forma, cuando los operarios del servicio del cartón detectan estos objetos no autorizados, tienen que comunicar su hallazgo para que sus compañeros puedan pasar a retirarlos, con los consiguientes desajustes que esto ocasiona en la organización de los servicios que presta la empresa municipal de limpieza.

Palencia Deslumbra no tiene más remedio que recoger los enseres abandonados, tal y como también establece el contrato, pero desde la empresa se insiste en que tanto los ciudadanos como los comerciantes también tienen el deber de respetar los procedimientos establecidos para el tratamiento de los residuos.

«Se está convirtiendo en un problema grave y nos vemos obligados a iniciar una ronda informativa por los comercios para explicarles cuáles son las normas del servicio de recogida de cartón. Hay unos procedimientos y hay que cumplirlos y se va a pedir a la Policía que esté vigilantes, para que cuando se detecte un incumplimiento y se pueda localizar al infractor, se le sancione», explica el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas.