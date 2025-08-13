El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios retiran el cartón acumulado en la calle Mayor Antigua para depositarlo en el camión. Manuel Brágimo

La nueva empresa recoge siete toneladas de cartón del suelo en la primera jornada

Los operarios de Palencia Deslumbra retiran a mano los montones de basura que rebosaban en los contenedores azules

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:22

Hasta siete toneladas a mano en la primera jornada de trabajo bajo la responsabilidad de Palencia Deslumbra. Los operarios de esta empresa, la adjudicataria del ... servicio municipal de limpieza que se acaba de hacer con la recogida del papel y cartón, retiraron con sus propias manos en un día hasta siete toneladas de papel y cartones que estaban tirados por el suelo, que rebosaban de los contenedores azules y que ya habían conformado sus propios montones de basura al margen de los recipientes.

