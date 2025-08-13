La nueva empresa recoge siete toneladas de cartón del suelo en la primera jornada

Hasta siete toneladas a mano en la primera jornada de trabajo bajo la responsabilidad de Palencia Deslumbra. Los operarios de esta empresa, la adjudicataria del ... servicio municipal de limpieza que se acaba de hacer con la recogida del papel y cartón, retiraron con sus propias manos en un día hasta siete toneladas de papel y cartones que estaban tirados por el suelo, que rebosaban de los contenedores azules y que ya habían conformado sus propios montones de basura al margen de los recipientes.

Tras meses de quejas vecinales, acumulaciones de kilos y kilos en aceras, una imagen penosa para la ciudad y sanciones a la anterior adjudicataria, Urbaser, el servicio de recogida de papel y cartón ha pasado oficialmente a manos de la UTE Palencia Deslumbra (FCC-Acciona), que se ha comprometido a ofrecer un servicio diario con una reorganización profunda y una inversión que supera los 824.000 euros.

El Ayuntamiento de Palencia ha conseguido al fin, después de dos años de problemas continuados poner un punto y seguido al problema de la recogida del papel y el cartón. Ha logrado por el momento aprobar el cambio de contrato, con lo que la empresa Urbaser dejará de prestar este servicio que quedará en manos de la UTE Palencia Deslumbra, adjudicataria de la limpieza urbana y la recogida del resto de los residuos urbanos de la capital palentina. El relevo, aprobado por la Junta de Gobierno Local en julio, se enmarca en el Plan de Recuperación de la UE y supone el fin de la etapa de Urbaser, empresa que arrastraba incumplimientos reiterados desde finales de 2024.

Ampliar Recogida con el camión pluma en la avenida Cardenal Cisneros. Manuel Brágimo

La nueva etapa ya ha comenzado. Durante la madrugada del domingo al lunes, los camiones de Palencia Deslumbra iniciaron una recogida intensiva para retirar todo el cartón que se amontonaba en las calles, si bien solamente la recogida a mano (hasta siete toneladas en una jornada) de lo que acumulaba el suelo ha absorbido el trabajo de los operarios. Durante esta primera semana, los equipos trabajan en turnos de mañana, tarde y noche, ya que la concesionaria ha diseñado rutas adaptadas a las zonas de mayor generación de residuos.

No obstante, en una sola jornada, las imágenes de contenedores azules repletos de cartón y papel, con montañas desparramadas por todos los lados que durante el último año vienen sucediéndose de forma reiterada por toda Palencia ya están desapareciendo.

La puesta en marcha de este nuevo servicio incluye también la adquisición de 313 contenedores de recogida lateral metálicos

Las nuevas condiciones del contrato han fijado que la recogida del papel y el cartón se intensifique con el fin de que no se repitan las imágenes que se han venido sucediendo durante los últimos dos años de contenedores completamente saturados de residuos y montañas de embalajes esparcidos por los alrededores, una situación que todavía puede encontrarse de forma habitual en muchas zonas de la ciudad. El compromiso de la nueva empresa es intensificar el vaciado de los contenedores, con el objetivo de que no se lleguen a desbordar.

El objetivo es que en esta primera semana la imagen de la ciudad cambie por completo para que el lunes 18 de agosto el servicio pueda retomar unos turnos y una carga de trabajo normal. La previsión es fijar un recorrido diario de recogida, en lugar del modelo actual, en el que el vaciado de los contenedores estaba establecido cada dos días. Sin embargo, esta frecuencia se incumplía de forma reiterada, por lo que el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador a la empresa Urbaser, que intentaba justificar las deficiencias en la prestación del servicio en continuas averías de los camiones o en bajas de los trabajadores.

Más adelante, cuando se normalice el servicio, la previsión de la empresa es una recogida nocturna similar a la que se produce todos los días con otros residuos como las basuras orgánicas, de fracción resto o los envases.

La puesta en funcionamiento de este nuevo servicio por parte de Palencia Deslumbra incluye también la adquisición de 313 contenedores de recogida lateral metálicos de 3.200 litros de capacidad, por un precio total de inversión de 459.650 euros y un plazo máximo de entrega de cuatro meses. Esto supone una renovación total de todos los contenedores azules que se encuentran distribuidos por la capital palentina.

En estos momentos, la gran mayoría de los recipientes son grandes cajas metálicas con bocas rectangulares en los laterales. Para su vaciado debe utilizarse un camión con grúa que levanta los contenedores y los descarga sobre la caja del vehículo. Estos recipientes serán sustituidos por otros de recogida lateral, similares a los que se utilizan para el reciclado de los envases y que se pueden recoger con camiones con los mismos sistemas de carga que el resto de los que se utilizan en la ciudad. Los nuevos contenedores dispondrán de bocas de mayor tamaño, lo que facilitará el depósito de los residuos de papel y cartón. Palencia Deslumbra ya cuenta en estos momentos con los vehículos con grúa destinados a la recogida de los contenedores azules y posteriormente ampliará su flota con nuevos camiones de carga lateral.

De momento, el trabajo se está ejecutando de forma provisional, haciendo uso de la infraestructura con la que cuenta la ciudad a base contenedores de carga superior, los que necesitan de un camión dotado de una grúa tipo pluma para su carga en las tolvas de los vehículos de recogida. La mercantil Palencia Deslumbra (formada por FCC y Acciona) ha alquilado la maquinaria necesaria para estos primeros meses de contrato, si bien destacan la dificultad que se están encontrando para cargar los contenedores, que se encuentran a tope.