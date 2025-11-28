El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colegio Santa Rita. Marta Moras

Palencia

El programa 'Viernes de Barrio' llega a la Avenida de Madrid

Hasta el lunes 1 se llevará a cabo actividades comunitarias para fortalecer el tejido social del barrio

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:47

El barrio Avenida de Madrid será desde este viernes 28 y hasta el lunes 1 escenario del programa 'Viernes de Barrio', donde se llevarán a cabo actividades comunitarias en centros educativos y asistenciales, templos, espacios públicos y asociación de vecinos, para fortalecer el tejido social del barrio.

Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, quien ha explicado que «en un contexto urbano donde las dinámicas sociales tienden a dispersarse y la vida comunitaria se fragmenta, creemos que es fundamental fortalecer el tejido social desde lo cotidiano, el barrio».

Es por ello, que el Ayuntamiento de Palencia, a través de la concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, propone este programa «con el mero propósito de acercar a la ciudadanía el concepto de barrio como unidad social, cultural y solidaria. Una invitación a visibilizar el barrio como espacio de construcción colectiva al tiempo que se acerca a diversos sectores de la población actividades culturales y participativas para conseguir una ciudad más cohesionada, inclusiva y humana».

Las actividades darán comienzo así este viernes en las aulas con 'Los Barrios Contamos' en los colegios de Ramón Carande y Santa Rita, que se repetirá el lunes en el colegio San José. Por la tarde, la Iglesia de San Telmo será a partir de las 20 horas escenario de «Romances y Leyenda». Ya el sábado, los vecinos podrán disfrutar de la actuación musical de Piloskha y Bruno en la calle Menéndez Pidal, de 13:30 a 15:00 horas.

Por último, el domingo, también habrá música de Sara Bureba en la avenida Ramón Carande y de The Gipsy Hits en la pista de patinaje de San Telmo, en ambos casos entre las 13:30 y las 15 horas. Además, la Residencia de Mayores 'San José' acogerá a las 17 horas la iniciativa 'Historias para ser contadas'. Antes, por la mañana, habrá hinchables para los niños, de 12 a 15 horas, en la Plaza de los Conquistadores.

Todo ello, a través de un proyecto que «quiere visibilizar la vida en el barrio y reconocer las necesidades de los mismos de la mano de las personas que lo habitan».

