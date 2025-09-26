Los palentinos se dejan seducir por el tango La asociación El Abrazo acerca este baile, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a través de talleres impartidos en los Ceas

Taller de tango, impartido este lunes en el Ceas de la Avenida de Madrid.

Adrián García González Palencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:20

Las notas de tango han vuelto a llenar las salas de Palencia este mes de septiembre, invitando a los vecinos a descubrir un baile que combina música, movimiento y valores sociales. Los talleres gratuitos de iniciación, organizados por la asociación cultural 'El Abrazo' junto con el Ayuntamiento de Palencia, se han desarrollado durante dos semanas en tres ubicaciones distintas, los Ceas Miguel de Unamuno y Avenida de Madrid, junto con el centro municipal La Puebla.

Impartidos por los bailarines y profesores Isi Lara y Charo Andrés, presidente y secretaria de la asociación, los talleres han estado diseñados para quienes nunca habían bailado tango. «Son talleres gratuitos de iniciación al tango que organiza la Asociación de Tango de Palencia. Llevamos haciéndolos prácticamente desde que comenzamos la asociación, en 2013, siempre en colaboración con el Ayuntamiento que nos cede las instalaciones. Lo solemos poner en diferentes puntos de la ciudad para que todo el mundo tenga acceso. Tenemos una gran aceptación por parte de la gente. La gente se anima cada vez más», explica Charo Andrés.

El objetivo va más allá de aprender pasos. Se trata de transmitir la riqueza cultural y social del tango. «Buscamos descubrirles el maravilloso mundo del tango. Es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y, además de ser un baile atractivo y bonito, aspiramos a que lo vean como un modo de vida. La atención que tienes que tener con el compañero, la forma de proponer los movimientos y de respetar al otro, son valores que deberían estar presentes en nuestra sociedad actual», añade Andrés.

Además del componente artístico, los talleres ofrecen beneficios físicos, mentales y sociales. «El tango tiene muchas recompensas. A nivel físico supone ejercicio moderado; a nivel mental ayuda a mantener la mente activa y a mejorar la conciencia espacial; y a nivel social, permite acercarse a los demás y entablar nuevas amistades», señala la profesora.

Aunque algunos participantes llegan pensando que el tango es difícil, la sorpresa es algo común entre los interesados después de realizar la primera toma de contacto con este baile. «La gente se sorprende porque cree que es muy complicado. Técnicamente requiere algunas habilidades, pero no más que cualquier otro baile en pareja», argumenta.

El perfil de los asistentes es diverso, predominando las mujeres, aunque también hay parejas tanto mayores como jóvenes de distintos orígenes. Sin duda, un apasionante mundo de música, movimiento y conexión humana.

