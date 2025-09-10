El primer borrador de los presupuestos para 2026 se conocerá a mediados de octubre

«O tenemos presupuesto a 31 de diciembre, o no tendremos». Así de firme se muestra el socialista concejal de Hacienda, Carlos Hernández, con respecto ... a la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Palencia para el próximo año. El edil, cuyo departamento ya se encuentra trabajando en la elaboración del primer borrador, sostiene que no puede repetirse una situación como la de este año, cuando se ha tenido que esperar casi al mes de mayo para que el pleno diese su aprobación definitiva al documento.

Fue en la sesión del 29 de abril y tuvo que contarse con el denominado voto de calidad de la alcaldesa, ante el empate inicial en la votación. Así, el presupuesto aprobado para 2025 se ha elevado a 102 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6% con respecto al año anterior. Se trata de un amplio conjunto de grandes cifras, que, sin embargo, debido a la tardanza en su aprobación, se quedarán en muchos casos como meros apuntes en un papel, ante la imposibilidad de ejecutarse, algo que reconoce el propio concejal de Hacienda. «Si el presupuesto nace ya con medio año de retraso, no da tiempo a hacer muchas cosas. Ese es el problema, por ello, no estoy dispuesto a que vuelva a ocurrir lo de este año. Tenemos que tener presupuesto aprobado para el 31 de diciembre, o no tendremos», explica Carlos Hernández.

El concejal de Hacienda reconoce que es mejor contar con un presupuesto actualizado, aunque también señala que la aprobación tardía genera problemas, puesto que no se pueden llevar a cabo proyectos importantes, dados los largos tiempos de la tramitación administrativa.

Por ello, para intentar cumplir ese objetivo de tener aprobadas las cuentas del próximo año antes del 31 de diciembre, el equipo de la Concejalía de Hacienda ya trabaja en la elaboración del primer borrador con los listados de demandas y necesidades planteadas por los diferentes servicios municipales. «Nos hemos fijado como fecha para tener el primer borrador el 15 de octubre. Ahí comenzaremos a presentárselo a las concejalías, para que los compañeros del equipo de gobierno puedan efectuar aportaciones y después comenzar la negociación con el resto de los grupos políticos«. Para estas conversaciones, se ha fijado el período comprendido entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, siempre con el objetivo marcado de llevar a la votación del pleno un documento definitivo antes de que concluya el año.

Carlos Hernández confía en que en esta ocasión pueda alcanzar un acuerdo rápido con los grupos de la oposición, una vez que se consiguieron superar los graves escollos del ejercicio anterior, que dilataron la negociación presupuestaria hasta bien entrado el mes de abril. Finalmente, los socialistas consiguieron el apoyo de Vamos Palencia y la abstención de IU-Podemos. Este reparto de votos condujo a un empate en la oposición, pero en estos casos, el voto de la alcaldesa, denominado de calidad, tiene un valor doble, con lo que la propuesta del equipo de gobierno pudo salir adelante.