La primavera alejará las obras de la zona centro y las extenderá a los barrios

Menos de quince días. Es el plazo que le queda a la empresa Vías y Construcciones del Norte (Viacón) para completar los trabajos de semipeatonalización de la zona centro de la ciudad. El tiempo de ejecución autorizado por el Ayuntamiento finaliza el 24 de febrero, ... si no se autoriza una nueva prórroga, puesto que ya se aprobó una demora de 68 días naturales, debido a las exigencias de paralización que en diversos momentos había planteado el Consistorio para no entorpecer fiestas o grandes eventos públicos.

Por ello, el avance en los trabajos que se desarrollan en las calles Burgos y La Cestilla se hace palpable día a día, aunque va a ser difícil que toda la actuación esté terminada para el día 24, puesto que el proyecto incluye también la reforma integral de la plaza de Isabel la Católica, todo ese espacio situado frente a la iglesia de la Virgen de la Calle, que se convertirá en el futuro en una atractiva zona de preferencia peatonal y con una importante conjunción de elementos ornamentales.

Pero se cumpla o no el plazo, haya sanción o no, lo que resulta evidente es que la primavera traerá consigo una etapa libre de obras para la zona centro de la ciudad, con lo que la circulación de vehículos por el casco histórico de Palencia recobrará parte de su fluidez, aunque ya no volverá a ser como antes, dado que se pierde un sentido de la circulación en la calle Don Sancho y porque buena parte del centro, todas esas vías que han quedado al mismo nivel de las aceras, se han transformado en calles de coexistencia entre viandantes y vehículos, en las que la prioridad es peatonal y el límite de la velocidad queda fijado a 20 kilómetros por hora.

Así, una vez completa la semipeatonalización desde San Lázaro hasta la plaza de León, pasando por los Cuatro Cantones, concluye, al menos de momento, la etapa de obras municipales en la zona centro de la ciudad de Palencia. Aunque vecinos y conductores pueden encontrarse a lo largo de lo que queda de año con diversas actuaciones, en esta ocasión como consecuencia de la red de calor de DH Ecoenergías, especialmente en el barrio de La Puebla y también en la avenida de Casado del Alisal, aunque se trata de intervenciones menores, cuya incidencia para la circulación será mucho más limitada.

Pero aunque las obras municipales se alejen del centro, esto no quiere decir que vayan a parar en este 2025, porque precisamente la primavera traerá un despertar de las actuaciones urbanísticas en los barrios. Está previsto que a lo largo del mes de marzo se complete la formalización de los contratos para las obras de transformación de los entornos de la zona de la Alcoholera, en Pan y Guindas, y de la plaza de Virrey Velasco, en el barrio de Santiago. Se trata de dos proyectos cuya licitación se tramitó a finales del pasado año y de la que ya solo queda pendiente la firma del contrato.

Del mismo modo, en estos momentos, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Palencia está comprobando si la empresa elegida para la construcción del nuevo aparcamiento disuasorio del Otero, en el barrio del Cristo, cumple con los requisitos de solvencia económica establecidos por en el pliego de condiciones. Una vez superado este trámite, se deberá firmar también el contrato, previsiblemente en marzo o abril, con el fin de que los trabajos puedan iniciarse cuanto antes.

Además, según manifestó la alcaldesa, la socialista Miriam Andrés, en una de sus últimas comparecencias públicas, a lo largo de este año se ejecutarán las obras programadas en el Plan de Vías correspondiente a 2024, que no se pudieron llevar a cabo el pasado ejercicio. Se incluyen actuaciones de asfaltado por toda la ciudad y un importante número de obras de renovación y reparación de aceras en diferentes puntos de la capital, especialmente en el barrio del Cristo.

El Ayuntamiento de Palencia adjudicó en diciembre el contrato para la realización de las obras de la primera fase de la remodelación urbanística de la plaza Virrey Velasco a la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Geoxa General de Construcciones y Activa Parques y Jardines. Se trata de un proyecto de renaturalización y regeneración, que cuenta con un presupuesto total que asciende a los 974.541 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses. El objetivo es una transformación integral de la plaza para ganarla como espacio de ocio y encuentro para los vecinos del barrio.

Además, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia aprobó también en los últimos días del pasado año la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto modificado de urbanización, renaturalización y regeneración de la unidad de gestión del barrio Pan y Guindas UG-1 (los entornos de la Alcoholera) a Obras Herzaco, con objeto de completar un área en la que hay una deficiencia de intervención en la zona ajardinada, así como una deficiente urbanización de sus entornos.

Obras Herzaco es también la empresa elegida para la construcción del futuro aparcamiento del Otero.