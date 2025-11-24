El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La alcaldesa Miriam Andrés, en un pleno del Ayuntamiento. Marta Moras
Palencia

Los presupuestos del Ayuntamiento, bloqueados por bajas médicas en Intervención

La alcaldesa de Palencia apunta a finales de diciembre para celebrar el pleno de las cuentas municipales para 2026

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:21

La tramitación del borrador del presupuesto del Ayuntamiento está bloqueado. Así lo ha reconocido este lunes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. «Lo tenemos ... hecho hace quince días ya, pero no tenemos ni interventora ni viceinterventora y la ley es muy clara. El presupuesto lo tiene que cerrar la Intervención del Ayuntamiento. Nosotros no podemos presentar a los grupos políticos un borrador sin que Intervención nos haya dado el visto bueno diciendo que está todo cuadrado y que las partidas presupuestarias están en su lugar», aseveró la regidora.

