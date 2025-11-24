Los presupuestos del Ayuntamiento, bloqueados por bajas médicas en Intervención

La tramitación del borrador del presupuesto del Ayuntamiento está bloqueado. Así lo ha reconocido este lunes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. «Lo tenemos ... hecho hace quince días ya, pero no tenemos ni interventora ni viceinterventora y la ley es muy clara. El presupuesto lo tiene que cerrar la Intervención del Ayuntamiento. Nosotros no podemos presentar a los grupos políticos un borrador sin que Intervención nos haya dado el visto bueno diciendo que está todo cuadrado y que las partidas presupuestarias están en su lugar», aseveró la regidora.

Criticó que algunos partidos políticos recriminasen que el borrador estaba paralizado. «No por voluntad política. ¿Pretenden que saquemos a los funcionarios de la baja? Se está criticando sabiendo que no hay personal en Intervención», argumentó.

Desde el Ayuntamiento se está planteando «obligar a algún funcionario de la casa a hacer las funciones temporales de la Intervención, con todas las complicaciones que ello conlleva. Pero yo entiendo que a últimos de noviembre el Ayuntamiento de Palencia no puede estar parado en cuanto a presupuestos», ha añadido.

La idea en la que trabaja el Consistorio de Palencia es que antes de las vacaciones de Navidad tenga lugar el pleno de presupuestos. «Estamos aún en los tiempos normales que maneja un Ayuntamiento y mi intención es poder hacer el pleno de presupuestos la última semana de diciembre», agregó Miriam Andrés.

El grupo municipal de Vamos Palencia difundió la semana pasada un comunicado muy crítico con el retraso del equipo de gobierno del PSOE por la tardanza en presentar el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Palencia para el próximo año. «La alcaldesa Miriam Andrés prometió, según citaban varios medios el 1 de octubre de 2025, que presentarían el borrador de presupuestos 2026 la tercera semana de octubre para agilizar las necesarias negociaciones con los grupos ya que gobierna en minoría», recordaban desde la formación localista.