La presidenta y los diputados cobrarán 310.839 euros brutos al año Carolina Valbuena, Luis Calderón, Ángeles Armisén, María José de la Fuente y Urbano Alonso en el pleno de esta mañana. / Antonio Quintero Ángeles Armisén percibirá 5.883 euros al mes y los miembros de la oposición con dedicación media o exclusiva, 3.818 euros JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Jueves, 11 julio 2019, 18:08

La nueva corporación provincial dio ayer sus primeros pasos en una sesión marcada por la cordialidad y el respeto entre los nuevos diputados y la ausencia inicial de tensiones. La sesión inaugural estableció las líneas de trabajo de la institución provincial para los próximos cuatro años. Los plenos ordinarios se celebrarán el último jueves de cada mes, a las 10:00 horas, mientras que la Junta de Gobierno se reunirá el segundo y cuarto lunes de cada mes, a la misma hora. De igual manera, la Junta de Portavoces se celebrará el cuarto lunes al término de la sesión de la Junta de Gobierno. El pleno comenzó con la lectura del orden del día, en el que se dio el visto bueno al número de miembros de la Junta de Gobierno:la presidenta de la Institución Provincial, cinco diputados del Grupo Popular y los respectivos portavoces del PSOE, Ciudadanos y Ganemos Palencia.

También estarán representadas las cuatro formaciones políticas en las ocho comisiones informativas permanentes. Volverán a estar integradas por once diputados provinciales, con idéntica distribución entre ellas:seis integrantes del PP, tres del PSOE, uno de Ciudadanos y uno de Ganemos Palencia. Las ocho comisiones informativas que funcionarán en este nuevo mandato son:Hacienda, Cuentas y Presidencia; Personal y Régimen Interior; Servicios Sociales; Juventud e Igualdad; Promoción Económica y Empleo; Acción Territorial y Medio Ambiente; Cultura; Deportes y Turismo; y Desarrollo Agrario.

Asimismo, se dieron a conocer las retribuciones de los diputados con vistas al próximo mandato, actualizadas a un 3,5% conforme a la Ley de Presupuestos, obteniendo el respaldo de todas las formaciones políticas excepto la del grupo socialista, que se abstuvo en la votación. La presidenta, Ángeles Armisén percibirá 5.883 euros brutos al mes. El vicepresidente, Luis Calderón recibirá 5.063 euros al mes, mientras que los delegados de área cobrarán 4.813 euros, los delegados de servicio recibirán 4.057 euros y los diputados de la oposición cobrarán 3.818 euros cada uno. El equipos de gobierno dispondrá de siete dedicaciones totales y dos parciales del 75% y las asignaciones a los grupos políticos no registran ningún incremento y su cuantía se mantiene desde 2015. En total, en términos brutos, el sueldo de la presidenta será de 77.655 euros, el del vicepresidente de 66.231 euros, el de los delegados de área de 63.231 euros, el sueldo de los delegados de servicio será de 53.240 euros y finalmente una dedicación para el portavoz del PSOE (50.481) y dos medias, para Ciudadanos y Ganemos.

La presidenta de la Diputación de Palencia percibirá de esta forma más de 4.000 euros brutos que el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cobraba al año 73.211 euros. De igual modo, Armisén cobrará 5.000 euros menos en comparación con el sueldo del actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que percibe una cantidad de 82.979 euros anuales.

En lo que respecta a las dedicaciones exclusivas totales, se acogeran a ella, además de la presidenta, seis diputados del equipo de gobierno, así como el portavoz del grupo socialista, en tanto que corresponden sendas dedicaciones parciales al 50% a los grupos de Ciudadanos y Ganemos Palencia. Además se aprobaron dos posibles dedicaciones parciales al 75%. En todo caso, la cantidad total de dedicaciones exclusivas no agota los máximos posibles previstos en la ley ni en el nuevo Reglamento Orgánico aprobado por unanimidad el pasado año.

De esta manera echó a andar la Diputación de Palencia con cambios significativos en el organigrama con respecto al anterior mandato. En esta nueva etapa se ha creado la figura de una segunda vicepresidencia. Cargo que ocupará María José de la Fuente, que también estará al frente de la portavocía del grupo popular y el área de Hacienda y Administración General. La vicepresidencia primera seguirá siendo para Luis Calderón, que también se encargará del área de Promoción Económica, Empleo, Agricultura y Desarrollo rural. El exregidor de la capital palentina, Alfonso Polanco, actualmente primer teniente de alcalde en el ayuntamiento, se ocupará del área de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, mientras que Carolina Valbuena, alcaldesa pedánea de Cascón de la Nava, sustituirá a Carmen Ferrnández Caballero al frente del área de Cultura, Turismo y Deporte. La principal novedad de este mandato, es la creación de un coordinador de proyectos, que se encargará de la coordinación, el impulso y el seguimiento de todo tipo de iniciativas (incluidas aquellas que impliquen la captación de financiación y fondos procedentes de otras administraciones y entidades), que resulten de interés para la provincia, con el empleo y desafío demográfico como claves.

Desencuentro

El portavoz del PSOE en la Diputación de Palencia, Miguel Ángel Blanco, criticó hoy en el Pleno de Organización de la nueva corporación de la institución que su recién nombrado equipo de Gobierno no haya dedicado 'ni una sola área' al reto demográfico, pese a que este asunto copase la mayor parte de las intervenciones de los grupos en el acto de constitución. 'No aparece en ninguna delegación, ni tan siquiera en un párrafo', reiteró el portavoz socialista, quien insistió en que el PP tiene parte de responsabilidad en la pérdida de población que registra la provincia de Palencia, después de tantos años al frente de la institución. «Mal empieza el mandato cuando ni siquiera se nombra el problema del reto demográfico. Si se sigue con el planteamiento de continuar con lo mismo y no avanzar no encontraremos nunca una solución», afirmó Blanco.

La contestación de la presidenta de la Institución Provincial no se hizo esperar. «Aquí todos hemos hablado del reto demográfico y es transversal. Si hay una administración que aborda soluciones en el medio rural, esas son las diputaciones provinciales. Lo puedo poner en un papel pero creo que soy consciente del problema», concluyó Ángeles Armisén.