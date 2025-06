La plaza de garaje, un activo que aumenta el valor de un piso hasta un 10%

Puede decirse que uno de los bienes más preciados del sector inmobiliario se esconde bajo tierra. La plaza de garaje se ha convertido en un ... activo estrella de alta demanda en la ciudad, impulsada por el aumento del parque inmobiliario y por una transformación urbana que pinta de peatón cada vez más calles del centro, mientras las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) asoman en el horizonte. En este nuevo tablero de juego, encontrar un hueco para el coche se ha vuelto una auténtica odisea, elevando el valor de estos espacios y redefiniendo el precio de las viviendas con un plus impagable.

A nivel nacional, una plaza de garaje puede revalorizar un piso hasta un 7,5% de media, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. En Castilla y León, este incremento es aún más pronunciado, alcanzando el 12,1% elevando el valor medio de una vivienda de 125.379 euros a 140.520 euros si cuenta con este servicio.

Las inmobiliarias consultadas en Palencia sitúan el aumento en una media del 10% para el centro de la ciudad, un poco inferior en los barrios, marcando una tendencia clara: la demanda de garajes va en alza y la escasez de oferta está provocando un incremento notable en su valor y también del valor de las viviendas que las incluyen.

Elena Mirón, de la inmobiliaria City Soluciones, confirma que «el garaje ahora mismo está muy solicitado en Palencia porque hay más coches y porque se está peatonalizando el centro de la ciudad, lo que dificulta dejar los coches en la calle».

Esta situación genera una doble consecuencia en el mercado de la vivienda. Los pisos céntricos sin garaje experimentan una peor venta y un menor precio, mientras que aquellos que sí disponen de este espacio elevan su cotización. Mirón cifra el precio medio de una plaza de garaje en el centro de la ciudad entre 25.000 y 36.000 euros, y «lógicamente, un piso con plaza de garaje será más caro».

Según los cálculos de City Soluciones, una plaza de garaje puede incrementar el valor de un piso hasta un 10%, dependiendo en gran medida de su ubicación. Así, el impacto en el precio de la vivienda puede ser del 10% en el centro, mientras que en los barrios más alejados, este porcentaje se reduce a la mitad. Según esta inmobiliaria, el coste medio de una plaza en el centro (desde Plaza España hasta Jardinillos) puede alcanzar los 36.000 euros, y entre 15.000 y 20.000 euros en el resto de la ciudad.

Además, la plaza de garaje siempre encarece más la vivienda que el trastero, considerado este último como un elemento más prescindible para los clientes. De hecho, Elena Mirón sitúa el trastero en el último lugar de las prioridades al comprar una casa, por detrás de la zona, el tamaño, el precio y el propio garaje.

Mónica González, de Promueve Palencia, corrobora la creciente demanda, especialmente para las viviendas estándar de tres dormitorios que buscan las familias, donde la plaza de garaje es «imprescindible» y una de las principales prioridades de compra.

Incluso, en algunos casos, se demandan hasta dos plazas de garaje, reflejando la realidad de las familias con dos vehículos. Por ello, esta promotora busca maximizar el número de plazas en sus nuevas promociones, conscientes de que «los garajes nunca van a sobrar».

Incluso, si hay excedente, se ponen a la venta de forma independiente, como ocurrió en la promoción de María de Molina, donde «salieron muchos garajes y muchos se han vendido sin vivienda, de gente que vivía por la zona y quería un garaje», explica.

En rehabilitaciones donde no es posible construir garaje, como ocurre en Modesto Lafuente, la solución pasa por ofrecer plazas en ubicaciones cercanas, como ha hecho Promueve en el inmueble que albergaba Garajes Roldán. La demanda es tal que, además de priorizar las necesidades de su promoción, Promueve Palencia tiene «lista de espera» para posibles sobrantes porque ya hay vecinos interesados. «Lógicamente hemos priorizado los garajes para nuestra promoción, pero si sobran no va a haber problema en venderlos», sostiene Mónica González, que asegura que la demanda de garajes va al alza y, para muchos clientes, se ha convertido en un requisito irrenunciable.

Aunque también están los que buscan una vivienda como inversión, generalmente apartamentos pequeños, para después alquilar y en este caso no importa que no tengan garaje.

David Gutiérrez, de la inmobiliaria Ingucasa, considera que el incremento del valor de la vivienda es aún mayor que el propio coste de la plaza de garaje. Según sus estimaciones, una vivienda de 200.000 euros con un garaje de 20.000 euros podría venderse por 260.000 euros. «El hecho de estar en el mismo edificio es lo que eleva el valor, sumado al deseo de los clientes de que el ascensor llegue hasta el garaje», sostiene.

Los montacargas, más comunes en el centro por la limitación de espacio para rampas, son menos populares entre los compradores, ya que «incrementan mucho los gastos de comunidad» al tener que funcionar a diario, todos los días del año y a todas las horas del día.

Respecto al mercado de alquiler, las plazas de garaje oscilan entre 50 euros en el extrarradio y 70 euros en el centro de la ciudad, según City Soluciones.

David Gutiérrez opina que las personas sin garaje en su edificio suelen preferir el alquiler a la compra, dado que el coste de adquisición de una plaza, entre 15.000 y 35.000 euros, no se amortiza en décadas a través del alquiler. «Nadie compra garajes para alquilar como inversión», asegura.

Félix García, un empresario que alquila garajes y trasteros en Valentín Calderón, coincide en que «puede haber más plazas alquiladas a título particular que a través de empresas», aunque ve pocos compradores de garajes con intención de inversión pura, ya que los números no cuadran con rentabilidades de 50, 70, 80 o 90 euros al mes para una inversión de 30.000 euros.

Vivir en el piso

Con todo, no hay duda de que el aparcamiento incluido en la vivienda es una de las características más deseada entre quienes buscan casa. «Es cierto que los clientes prefieren el piso con garaje y además que el ascensor llegue hasta el garaje», sostiene Elena Mirón.

Sin embargo, los deseos no siempre se cumplen, y la escasa oferta obliga a ir eliminando requisitos y a amoldarse a lo que hay en el mercado. De hecho, Mirón siempre recomienda a sus clientes que no rechacen un piso que les guste porque no tenga plaza de garaje, porque esta se puede comprar o alquilar en otro edificio. «Si quieres vivir en el centro, puede ser que tenga plaza de garaje o no. Y hay que pensar que al final no vives en la plaza de garaje, vives en el piso», señala. La alta demanda y la escasa oferta inmobiliaria que hay actualmente en el mercado, obligan muchas veces a prescindir de requisitos que de entrada eran irrenunciables. «Para mí, el garaje es una de las cosas de las que se puede prescindir porque siempre hay más opciones», insiste Mirón. Pero no todos los clientes piensan así. «Muchos no compran si no hay garaje», sostiene Mónica González, quien no duda de que la demanda al alza y la escasa oferta auguran una revalorización continuada de este codiciado espacio.