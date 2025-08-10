El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una planta de biometano en Burgos. EFE

La planta de generación de biometano en Guardo recibe la autorización ambiental

Emitida tras recibir las alegaciones de Ecologistas en Acción, integra las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:52

La Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dictado una resolución favorable a la concesión de autorización ambiental para la planta de digestión anaeróbica y generación de biometano en Guardo promovido por Verdalia Bio Guardo, S.L.U.. La autorización ambiental, emitida tras recibir las alegaciones de Ecologistas en Acción, integra las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las de protección de los suelos y las aguas subterráneas y las relativas a las emisiones atmosféricas.

La compañía Verdalia Bío Guardo puede así dar un paso más en la construcción de su futura planta de biogás. Las instalaciones se ubicarán en el polígono industrial de Campondón, sobre una parcela de aproximadamente 212.612 metros cuadrados, y podrían generar una treintena de empleos, según ha avanzado el Consistorio.

La planta se abastecerá principalmente de los purines que generan las granjas de cerdos cercanas a Guardo. En una cantidad de 219 metros cúbicos por día. Aunque esa será la materia que más digerirán los dos digestores planteados, la planta también se 'comerá' estiércol y purines vacunos.

El Estudio de Impacto Ambiental indica que «el proyecto permitirá gestionar y valorizar hasta un total máximo de 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y material sandach (partes de animales no destinadas al consumo humano). Este biogás, a través de un sistema de depuración, será refinado para la producción de biometano». La parcela elegida está al oeste de Campondón y tiene 10 hectáreas, de carácter rústico común.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici
  10. 10

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La planta de generación de biometano en Guardo recibe la autorización ambiental

La planta de generación de biometano en Guardo recibe la autorización ambiental