La planta de generación de biometano en Guardo recibe la autorización ambiental Emitida tras recibir las alegaciones de Ecologistas en Acción, integra las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos

La Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dictado una resolución favorable a la concesión de autorización ambiental para la planta de digestión anaeróbica y generación de biometano en Guardo promovido por Verdalia Bio Guardo, S.L.U.. La autorización ambiental, emitida tras recibir las alegaciones de Ecologistas en Acción, integra las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las de protección de los suelos y las aguas subterráneas y las relativas a las emisiones atmosféricas.

La compañía Verdalia Bío Guardo puede así dar un paso más en la construcción de su futura planta de biogás. Las instalaciones se ubicarán en el polígono industrial de Campondón, sobre una parcela de aproximadamente 212.612 metros cuadrados, y podrían generar una treintena de empleos, según ha avanzado el Consistorio.

La planta se abastecerá principalmente de los purines que generan las granjas de cerdos cercanas a Guardo. En una cantidad de 219 metros cúbicos por día. Aunque esa será la materia que más digerirán los dos digestores planteados, la planta también se 'comerá' estiércol y purines vacunos.

El Estudio de Impacto Ambiental indica que «el proyecto permitirá gestionar y valorizar hasta un total máximo de 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y material sandach (partes de animales no destinadas al consumo humano). Este biogás, a través de un sistema de depuración, será refinado para la producción de biometano». La parcela elegida está al oeste de Campondón y tiene 10 hectáreas, de carácter rústico común.