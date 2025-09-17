Piden 22 años para la joven que mató a su madre a puñaladas en Venta de Baños

Ricardo Sánchez Rico Palencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Fiscalía de Palencia solicita una pena de 22 años de prisión para la mujer de etnia gitana que el 3 de septiembre de 2024, en una vivienda de Venta de Baños, asestó una puñalada en el pecho y dos en la espalda a su madre, quien falleció como consecuencia de las heridas de arma blanca infligidas, por un presunto delito de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía, mientras que la acusación particular eleva su petición de pena a 25 años. Por su parte, el abogado de la joven, de 28 años en el momento de los hechos, rebaja a 15 años la pena de cárcel al apreciar el atenuante de reconocimiento de los hechos antes de ser investigada. Aún no se ha fijado fecha para el juicio en la Audiencia Provincial de Palencia, que se desarrollará con jurado popular.

La joven se halla en prisión, adonde fue trasladada desde el Hospital Río Carrión de Palencia, en cuya Unidad de Psiquiatría fue ingresada tras el suceso para ser sometida a un examen médico, por si padecía una enfermedad psiquiátrica y pudo tener el día de los hechos un brote psicótico. Sin embargo, el informe forense no considera tal extremo en su informe.

El trágico suceso tuvo lugar en torno a las 19:20 horas del 3 de septiembre de 2024 en un domicilio ubicado en el número 46 de la avenida Primero de Junio de la localidad venteña, enfrente casi de la iglesia de Santa Rosa de Lima, después de que, tras una discusión entre miembros de una familia de etnia gitana, una mujer muriera por heridas de arma blanca.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León informó de que la alerta entró como un suicidio, si bien la Guardia Civil constató después que la fallecida, una mujer de 53 años, fue víctima de un apuñalamiento por parte de una hija suya, de 28 años en el momento de los hechos.

Hasta el domicilio de la avenida Primero de Junio se desplazaron numerosas dotaciones del instituto armado, entre ellas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Palencia, y ambulancias de los servicios sanitarios. Posteriormente, fueron movilizados efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) del instituto armado por las inmediaciones del lugar para prevenir altercados.

Alrededor de las 1:25 horas del día 4 de septiembre de 2024, se procedió al levantamiento del cadáver por los servicios forenses.