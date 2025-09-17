El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil, en el lugar donde se cometiaron los hechos. Manuel Brágimo

Palencia

Piden 22 años para la joven que mató a su madre a puñaladas en Venta de Baños

La Fiscalía califica los hechos, que serán juzgados con la fórmula de tribunal popular, como asesinato con el agravante de parentesco y alevosía

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:00

La Fiscalía de Palencia solicita una pena de 22 años de prisión para la mujer de etnia gitana que el 3 de septiembre de 2024, en una vivienda de Venta de Baños, asestó una puñalada en el pecho y dos en la espalda a su madre, quien falleció como consecuencia de las heridas de arma blanca infligidas, por un presunto delito de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía, mientras que la acusación particular eleva su petición de pena a 25 años. Por su parte, el abogado de la joven, de 28 años en el momento de los hechos, rebaja a 15 años la pena de cárcel al apreciar el atenuante de reconocimiento de los hechos antes de ser investigada. Aún no se ha fijado fecha para el juicio en la Audiencia Provincial de Palencia, que se desarrollará con jurado popular.

La joven se halla en prisión, adonde fue trasladada desde el Hospital Río Carrión de Palencia, en cuya Unidad de Psiquiatría fue ingresada tras el suceso para ser sometida a un examen médico, por si padecía una enfermedad psiquiátrica y pudo tener el día de los hechos un brote psicótico. Sin embargo, el informe forense no considera tal extremo en su informe.

El trágico suceso tuvo lugar en torno a las 19:20 horas del 3 de septiembre de 2024 en un domicilio ubicado en el número 46 de la avenida Primero de Junio de la localidad venteña, enfrente casi de la iglesia de Santa Rosa de Lima, después de que, tras una discusión entre miembros de una familia de etnia gitana, una mujer muriera por heridas de arma blanca.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León informó de que la alerta entró como un suicidio, si bien la Guardia Civil constató después que la fallecida, una mujer de 53 años, fue víctima de un apuñalamiento por parte de una hija suya, de 28 años en el momento de los hechos.

Hasta el domicilio de la avenida Primero de Junio se desplazaron numerosas dotaciones del instituto armado, entre ellas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Palencia, y ambulancias de los servicios sanitarios. Posteriormente, fueron movilizados efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) del instituto armado por las inmediaciones del lugar para prevenir altercados.

Alrededor de las 1:25 horas del día 4 de septiembre de 2024, se procedió al levantamiento del cadáver por los servicios forenses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  5. 5

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  6. 6 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
  7. 7

    Vecinos de La Farola barren la grava de una calle tras las quejas al Ayuntamiento
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Piden 22 años para la joven que mató a su madre a puñaladas en Venta de Baños

Piden 22 años para la joven que mató a su madre a puñaladas en Venta de Baños