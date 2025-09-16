Piden 107.000 euros para la familia del fallecido en 2020 en accidente laboral en Tariego

Ricardo Sánchez Rico Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra este martes la vista preliminar contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena de dos años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso con un delito de riesgo, en relación con el accidente laboral ocurrido el 6 de febrero de 2020 en Tariego de Cerrato, cuando un hombre de 42 años, B. C. S., falleció tras ser arrastrado por una cinta transportadora y sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza que le ocasionó una fractura en la base del cráneo en un centro de reciclaje situado en el polígono industrial de esa localidad.

La Fiscalía de Palencia pide además para el acusado, propietario de la empresa, tres de inhabilitación para el ejercicio de actividad empresarial y una responsabilidad civil, junto con la empresa, de 62.000 euros para el padre de la víctima y de 15.000 euros para cada uno de sus tres hermanos.

Los hechos que serán juzgados se remontan a las 16:00 horas de ese día, cuando una llamada alertó al 112 de la necesidad de asistencia para un trabajador de dicho centro de reciclaje, B. C. S., vecino de Dueñas, que estaba inconsciente. Al parecer, la alarma la dieron unos hombres que paseaban por las inmediaciones de la planta de reciclaje de escombros para zahorras artificiales, situado a un kilómetro de Tariego de Cerrato.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Palencia, una UVI móvil y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Venta de Baños, que atendió al herido y que confirmó finalmente su muerte.