Herido al salirse de la carretera en las afueras de Palencia El hombre, de 64 años, ha sido trasladado en la UVI móvil de emergencias sanitarias al hospital

El Norte Palencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:25

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo ocurrida en el kilómetro 3 de la carretera P-901, a las afueras de Palencia, en la carretera de Ampudia, donde se precisaba asistencia para el ocupante del turismo, un varón que se hallaba consciente, pero que parecía que no podía abandonarlo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que envían una UVI móvil.

Los organismos de emergencias, ya en el lugar, han atendido al herido, un varón de 64 años a quien se ha trasladado más tarde en la UVI móvil de emergencias sanitarias al hospital de Palencia.