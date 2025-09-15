El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido al salirse de la carretera en las afueras de Palencia

El hombre, de 64 años, ha sido trasladado en la UVI móvil de emergencias sanitarias al hospital

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:25

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo ocurrida en el kilómetro 3 de la carretera P-901, a las afueras de Palencia, en la carretera de Ampudia, donde se precisaba asistencia para el ocupante del turismo, un varón que se hallaba consciente, pero que parecía que no podía abandonarlo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que envían una UVI móvil.

Los organismos de emergencias, ya en el lugar, han atendido al herido, un varón de 64 años a quien se ha trasladado más tarde en la UVI móvil de emergencias sanitarias al hospital de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  6. 6

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  7. 7

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  8. 8 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  9. 9

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  10. 10 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido al salirse de la carretera en las afueras de Palencia

Herido al salirse de la carretera en las afueras de Palencia