16 personajes de Cervantes cobran vida en Palencia Una exposición en el Lecrác muestra de manera didáctica y lúdica las peripecias de los protagonistas cervantinos

Una exposición didáctica y lúdica, literaria y escenográfica, una exposición para disfrutar niños y mayores, en familia. Así se ha presentado este martes '16 personajes que maravillan y... Miguel de Cervantes', una muestra que ha producido Acción Cultural Española y que llega a Palencia con la colaboración del Ayuntamiento.

La muestra reúne literatura, dibujo, teatro y un original montaje. El Lecrác la acogerá hasta el 6 de enero en dos espacios diferentes, la primera sala y el vestíbulo.

Rosa Navarro Durán, catedrática de Literatura de la Universidad de Barcelona, es la comisaria, la que ha seleccionado a los 16 personajes y ha extraído los textos cervantinos que aparecen en las columnas. Pedro Moreno ha realizado los dibujos y Kike de la Peña, de la empresa Pulgón Diseño, es el encargado del diseño creativo y de la escenografía. Un equipo ha que dado vida a estos 16 personajes: La gran sultana, Pedro de Urdemalas, Doña Lorenza, Chanfalla, Preciosa, Cipón y Berganza, El licenciado Vidriela, Rinconete y Cortadillo, Galatea, Persiles y Segismunda, Dorotea, El caballero de la bnaca luna, Los duques, Clavileño y, cómo no, Don Quijote y Sancho Panza.

La comisaria de la exposición ha explicado que en 2016, cuando se conmemoró el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, ella se planteó «abrir» sus libros no solo del Quijote, sino del resto de sus novelas. De ahí surgió la idea de realizar esta exposición que definió como «didáctica, visual y lúdica». Ella es consciente de la importancia de los libros -«Un libro que no se lee no es un libro. Es solo un conjunto de páginas impresas», dijo-.

Rosa Navarro, en una amena y brillante intervención, reconoció tener una «relación onírica» con Cervantes, un escrito del que dijo que «no hay mejor narrador y creador de historias que él». La comisaria de la muestra destacó que en la exposición «cada personaje invita al espectador al juego». La exposición se compone de 16 personajes, seleccionados de los muchos que pueblan la caterva humana de Cervantes. «He mantenido el cupo. Hay mujeres, hombres, niños y perros», aseveró. «El mundo de Cervantes es muy complejo por su riqueza», señaló.

Presentación de la exposición en el Lecrác. / A. Quintero

El alcalde, Alfonso Polanco, anunció que esta exposición será «una actividad cultural potente para estas navidades en Palencia», y destacó la presencia de la muestra en la ciudad después de haber recorrido países hispanoamericanos y otras ciudades españolas, por lo que «sitúa así a Palencia en un itinerario igual de privilegiado». «Con Miguel de Cervantes y sus 16 criaturas vamos a recorrer de un modo nuevo su análisis de la historia. De su época, que trasciende del momento histórico del siglo XVI y se actualiza en nuestros días», aseguró el regidor.

El director de Progamación de Acción Cultural Española, Santiago Herrero Amigo, aseguró que esta entidad, dedicada a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio nacional, lleva a cabo «una labor pedagógica de la cultura española dentro y fuera de España». Asimismo, ha mostrado su confianza en que esta exposición «invite a la lectura».

Finalmente, la concejala de Cultura, Carmen Fernández Caballero, definió la muestra como «didáctica, muy trabajada y tremendamente divertida», por lo que anunció que se invitará a los colegios a visitarla.

El horario de la muestra es: de lunes a viernes, de 9:00 a 22:00; sábados: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00, y domingos: de 11:00 a 14:00 horas. Los festivos permanecerá cerrada.