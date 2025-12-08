La Peña Los Despenaos se une al comercio local en un calendario solidario

El Norte Palencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La Peña Los Despenaos ha presentado su primer calendario solidario, un proyecto colaborativo que une a peñistas y a distintos negocios locales de Palencia para celebrar «el valor humano que sostiene a la ciudad, porque este proyecto nace bajo un concepto muy claro: Palencia no es solo un lugar, es su gente», señalan desde la peña.

A lo largo de doce meses, el calendario muestra a profesionales de distintos comercios posando en su entorno cotidiano, creando un retrato visual y narrativo del tejido que da vida a la ciudad.

Cada negocio contará con una fotografía editorial realizada por el fotógrafo palentino Ismael Suárez, así como un pequeño texto que recoge la esencia de su historia y su vínculo con la comunidad. El diseño del calendario ha sido realizado por la diseñadora palentina Esther Antolín, quien resume la esencia del proyecto con una frase que guía todo el concepto visual. «Desde el principio, queríamos que el calendario se sintiera como un paseo por Palencia: pasando de un negocio a otro, viendo cómo cada uno guarda un pedacito de comunidad, y de la buena vibra que vivimos en Los Despenaos», afirma.

Ampliar El bar Maño, en uno de los meses del calendario. Marta Moras

El calendario tiene el objetivo de financiar las actividades culturales y solidarias de la Peña Los Despenaos, que a lo largo del año organiza eventos benéficos, recogidas de material escolar, paseos solidarios con mascotas, vermús a favor de causas locales y acciones de difusión del talento palentino. Asimismo, pretende dar visibilidad al comercio local, destacando su papel esencial como punto de encuentro, convivencia y vida en los barrios.

Además, todas las ventas del calendario, presentado en la Sala El Laboratorio de la Asociación Contraluz (calle Los Soldados, 20), llevarán asociada una donación destinada a la Asociación Diversas, con sede en Palencia, que promueve un tejido social inclusivo apoyando a mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad. Ofrecen servicios de acompañamiento, formación, empoderamiento y prevención de violencia de género, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades y bienestar para todas las personas.

