El paro se mantiene en 6.150 personas pero se pierden 160 afiliados a la Seguridad Social

Noviembre cerró en Palencia con el mismo número de parados respecto al mes anterior, 6.150 personas, de las que 2.487 son hombres y 3.663, mujeres. Sin embargo, el penúltimo mes del año ha dejado un descenso de 160 afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Palencia, lo que supone el 0,24% menos. Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Palencia aporta 67.568 afiliados, de los que 55.393 pertenecen al régimen general mientras que 12.174 son autónomos. No obstante, la comparativa interanual se traduce en positivo, ya que Palencia contabiliza 709 nuevos, el 1,06% más que al finalizar noviembre de 2024.

Por sectores, servicios es de nuevo el que más parados aglutina (4.458), seguido del colectivo de sin empleo anterior, con 590. La industria contabiliza 489; la agricultura, 335 y la construcción, 278. Otro dato negativo que se repite es la temporalidad de los contratos, ya que en noviembre se firmaron 5.370 acuerdos, pero de ellos solo 1.047 fueron indefinidos frente a los 4.323 temporales.

Por su parte, Castilla y León cerró el mes de noviembre con 101.603 parados registrados, lo que supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03% respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77%, hasta los 2.424.961 desempleados.

Castilla y León fue la segunda autonomía con un aumento relativo mayor de paro en noviembre, solo por detrás del Islas Baleares, donde el desempleo se disparó un 9,15%. Con todo, Castilla y León redujo sus listas de parados en 5.125 personas en la comparación interanual, con una rebaja porcentual del 4,8%, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23%, según recoge Ical.

Las listas de paro contabilizaron en el undécimo mes del año 40.469 parados y 61.134 desempleadas, que suponen subidas mensuales del 2,24 para los hombres y del 0,24% para las mujeres. En relación al mismo mes del año pasado, el desempleo masculino descendió un 5,08%, y el femenino, un 4,61%.

En cuanto a los grupos de edad, en noviembre había en la comunidad 8.525 parados menos de 25 años, que representan un reducción del 0,42% respecto al dato de octubre, y del 2,57% en comparación al mismo mes de 2024. Por lo que se refiere a los mayores de 25 años, se registraron en noviembre 93.078 parados, un 1,16% más que en octubre, pero un 5% menos que un año antes.

Por provincias y en relación a octubre, el desempleo descendió solo en Salamanca, un 0,35%, hasta los 16.172. Por el contrario, creció más en Soria, un 3,24%, hasta los 2.583 desempleados, seguida por León, un 2,6%, con 20.615; Segovia, un 2,4%, con 4.691; Zamora, un 2,17%, con 8.227; un 1,46% en Ávila, con 8.357; un 0,32% en Valladolid, con 21.513; y un 0,11% en Burgos, con 13.295. En Palencia, su número permaneció estable en 6.150.