Hosteleros y aspirantes a las plazas, en la jornada de entrevistas en la Junta. Adolfo Fernández
Palencia

Entrevistas de trabajo 'exprés' para 600 aspirantes a 45 puestos en hostelería

Quince empresarios del sector se implican en una jornada de intermediación laboral en la Delegación de la Junta

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:07

Comenta

Bajo el formato de 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express', una cita celebrada este miércoles en la Delegación de la Junta ha reunido a más ... de 600 demandantes de empleo y a quince empresas del sector con el objetivo de cubrir 45 vacantes en distintos perfiles profesionales. Organizada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), el objetivo de esta iniciativa era ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de personal de la hostelería mediante un modelo de entrevistas breves y directas. En Palencia, el encuentro ha dado continuidad al proyecto piloto desarrollado el pasado mes de octubre en Salamanca, que posteriormente se ha extendido también a Valladolid y Burgos.

