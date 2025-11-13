Entrevistas de trabajo 'exprés' para 600 aspirantes a 45 puestos en hostelería

Bajo el formato de 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express', una cita celebrada este miércoles en la Delegación de la Junta ha reunido a más ... de 600 demandantes de empleo y a quince empresas del sector con el objetivo de cubrir 45 vacantes en distintos perfiles profesionales. Organizada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), el objetivo de esta iniciativa era ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de personal de la hostelería mediante un modelo de entrevistas breves y directas. En Palencia, el encuentro ha dado continuidad al proyecto piloto desarrollado el pasado mes de octubre en Salamanca, que posteriormente se ha extendido también a Valladolid y Burgos.

Durante la mañana, los candidatos (convocados por la Oficina de Empleo de Palencia entre las ocupaciones de camarero, cocinero, coctelero o personal de limpieza) han participado en grupos de 25 personas en una sesión de motivación y orientación previa a las entrevistas con las empresas participantes. Las entrevistas se han desarrollado entre las 9:30 y las 13:00 horas en las instalaciones de la Delegación Territorial, en un ambiente marcado por la alta participación y el optimismo ante la posibilidad de incorporarse de forma inmediata al mercado laboral.

El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, ha destacado que la jornada «persigue poner en contacto el talento con las necesidades empresariales del sector», y ha subrayado «la importancia de la colaboración entre administraciones y asociaciones para generar oportunidades laborales reales». Rubio ha recordado que la hostelería es «un motor económico fundamental en Castilla y León, con más de 75.000 empleos directos en la Comunidad», y ha apuntado que en Palencia el sector «contribuye de forma decisiva al dinamismo económico y a los niveles récord de afiliación a la Seguridad Social».

El responsable territorial explicó además que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha ejecutado este año más de 12,3 millones de euros en ayudas al empleo en la provincia, beneficiando a 22.600 palentinos. Estas ayudas han favorecido la creación de 823 puestos de trabajo, tanto por cuenta ajena como propia, y se han complementado con programas de apoyo a la contratación indefinida que incorporan un incentivo adicional de 1.000 euros para el sector hostelero.

En materia de formación, Rubio destacó que el Ecyl ha destinado en 2025 una inversión cercana a los 4,2 millones de euros en cursos dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo del sector. «Más de 3.000 palentinos han participado en acciones formativas y 1.293 trabajadores ocupados han completado actividades para mejorar su cualificación profesional y su empleabilidad», señaló.

El delegado incidió también en los buenos datos del mercado laboral provincial, con una tasa de paro del 7,23%, más de tres puntos por debajo de la media nacional (10,45%). En octubre, Palencia contabilizó 6.150 personas desempleadas y 67.728 afiliados a la Seguridad Social, una cifra que considera «baja, pero que debe seguir mejorando». «No podemos conformarnos. Nuestro objetivo es seguir reduciendo el desempleo y favorecer que las empresas encuentren la mano de obra que necesitan para crecer», apuntó.

Rubio insistió en que el formato de entrevistas exprés ha demostrado ser una herramienta útil y adaptable a otros sectores productivos. «Hoy mismo podrían salir de aquí hasta 45 contrataciones, lo que demuestra la eficacia de este sistema. Es una manera ágil y real de conectar talento con oportunidades», añadió.

Por su parte, Alberto del Burgo, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia, valoró de forma positiva la respuesta de las empresas y la implicación de la Junta. «Es una iniciativa muy buena, bien organizada y que puede dar resultados inmediatos», afirmó.

Del Burgo subrayó que la hostelería atraviesa una situación «compleja» en materia de personal, con dificultades para cubrir puestos esenciales. «Los perfiles más demandados son los de cocinero y camarero, y sigue siendo complicado encontrar mano de obra suficiente. No es un problema exclusivo de nuestro sector, pero sí uno de los que más lo acusa por las condiciones de horarios y la necesidad de disponibilidad», explicó.

La cita concluyó tras una intensa mañana de entrevistas en la que empresas y candidatos compartieron un mismo espacio con un objetivo común: reforzar el empleo en uno de los sectores más dinámicos de la economía palentina.