Alumnos del Victorio Macho, con la pacarta con huellas y flechas que confeccionaron con los estudiantes del Sofía Tartilán.

Alumnos del Victorio Macho, con la pacarta con huellas y flechas que confeccionaron con los estudiantes del Sofía Tartilán. Lucía Gil Maestro

Palencia se une con fuerza para mostrar su repulsa a la violencia de género

La provincia registra 475 casos activos de mujeres protegidas, frente a los 428 que había el año pasado

Esther Bengoechea

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:55

Zapatos, botas, zapatillas de deporte y hasta chancletas. Cada par cuidadosamente colocado sobre el suelo empedrado de la Plaza Mayor. Vestidas totalemente de negro se ... fueron acercando varias mujeres, una a una, hasta su par, acompañadas por un tambor de fondo. Usuarias de Brian, la antigua Fundación San Cebrián, protagonizaron esta performance, mientras recordaban a las distintas mujeres asesinadas por violencia de género este 2025. Las flores moradas y el lazo del mismo color destacaban a su vez en la fachada del Ayuntamiento, frente a la que se congregaron este martes decenas de personas a las 12 horas para conmemorar el 25N.

