Palencia se une con fuerza para mostrar su repulsa a la violencia de género

Zapatos, botas, zapatillas de deporte y hasta chancletas. Cada par cuidadosamente colocado sobre el suelo empedrado de la Plaza Mayor. Vestidas totalemente de negro se ... fueron acercando varias mujeres, una a una, hasta su par, acompañadas por un tambor de fondo. Usuarias de Brian, la antigua Fundación San Cebrián, protagonizaron esta performance, mientras recordaban a las distintas mujeres asesinadas por violencia de género este 2025. Las flores moradas y el lazo del mismo color destacaban a su vez en la fachada del Ayuntamiento, frente a la que se congregaron este martes decenas de personas a las 12 horas para conmemorar el 25N.

La alcaldesa, Miriam Andrés, lamentó que, por primera vez en 45 años, no se hubiese logrado consensuar entre los dos principales partidos, PP y PSOE, un mensaje conjunto en la Federación de Municipios y Provincias. Y recordó a las víctimas «que no están solas, que se sientan seguras, que cada vez hay más medios puestos a su disposición y que entre todos trataremos de acabar con esta lacra».

Desde el Consistorio, se puso el foco en la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad. El manifiesto, elaborado por las diferentes asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer, reconoció «la mayor vulnerabilidad» de las mujeres y las niñas con discapacidad por su necesidad de dependencia. También arrojaron datos que son algo más que números. 99.762 denuncias se han puesto en España por malos tratos en los primeros seis meses del año, 22 en Palencia. Un total de 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este 2025, dejando una veintena de niños huérfanos. Las cifras iban más allá. El 70% de las mujeres asesinadas en los últimos 23 años no habían presentado denuncia previa.

La Diputación de Palencia, por su parte, conmemoró el 25N con un minuto de silencio como repulsa a la violencia que sufren las mujeres. La diputada Patricia Pérez presentó en los últimos días los datos de atención a víctimas de violencia de género en el medio rural de la provincia, a través de los CEAS, que suman un total de 241 mujeres, cinco más que el año anterior. Además, el apoyo psicológico alcanzó a 33 de ellas y los dispositivos de asistencia facilitados suman un total de 20.

Los sindicatos también salieron este martes a la calle. CC OO y UGT portaron juntos una pancarta morada en la plaza de los Juzgados, que decía 'Vivas libres unidas. Por la igualdad', y leyeron un comunicado en el que subrayaron la importancia de «tener entornos laborales libres de violencias machistas». Denunciaron que en 2024 en España se denunciaron 14 violaciones al día, una cada hora y 40 minutos y que el mismo año hubo 1.794 mujeres víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral.

Desde los sindicatos propusieron la figura específica de delegado sindical de igualdad en las empresas, «entre cuyas funciones estaría el asesoramiento en violencias machistas».

Según se informó en la Comisión de Asistencia al Subdelegado de hace unos días, la Unidad de Violencia sobre la Mujer ha impartido formación sobre la Guía de Puntos Violeta a personal de la Agencia Tributaria, Delegación de Hacienda y del Centro Penitenciario de Dueñas. Asimismo, ha organizado junto a Dependencia y Extranjería una jornada sobre novedades del reglamento de extranjería para víctimas y menores. En la actualidad, Palencia registra 475 casos activos de mujeres protegidas, frente a los 428 que hubo el año pasado.

Los alumnos del Sofía Tartilán y del Victorio Macho volvieron un 25N más a expresar sus deseos y a plasmar, entre huellas y flechas de cartulina morada, un mundo sin volencia hacia las mujeres. «Aún hay mujeres que viven con miedo, aún hay niñas que crecen creyendo que valen menos y hay demasiadas personas que piensan que la violencia es una forma de amar». Así comenzó el manifiesto, creado por la Asociación de Vecinos de San Juanillo, que los alumnos leyeron. Concluyó con aplausos, como las demás lecturas de ayer, como todos los deseos y propósitos que se escucharon para acallar a la violencia machista.