La Diputación atiende en el medio rural a más de 240 mujeres por violencia de género

La diputada de Igualdad, en el Consejo de la Mujer celebrado la semana pasada en la Diputación.

La diputada de Mujer e Igualdad, Patricia Pérez, ha presentado en los últimos días los datos de atención a víctimas de violencia de género en el medio rural de la provincia de Palencia, atendidos a través de los CEAS, que suman un total de 241 mujeres, cinco más que el año anterior. El apoyo psicológico alcanzó a 33 de ellas y los dispositivos de asistencia facilitados suman un total de 20.

La Diputación palentina, a través del Consejo de la Mujer, se une de nuevo en la jornada del 25 de noviembre a los actos y reivindicaciones de defensa de la mujer, concretamente en el día internacional que tiene como fin intentar visibilizar el problema y erradicar cualquier violencia contra el colectivo femenino.

El Consejo de la Mujer, reunido la semana pasada, estuvo presidido Pérez, quien compareció acompañada del diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo y el coordinador del área, César Burón, para dar información de las actuaciones programadas en 2025 en favor de la igualdad de oportunidades y en contra de cualquier violencia contra las mujeres en la provincia de Palencia.

Entre ellas, destacan los talleres de sensibilización en centros educativos, 'Construyendo igualdad', que imparte el Consejo de la Juventud y 'Afectividad y Sexualidad', realizados ambos en colaboración con la Dirección Provincial de Educación.

Ante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se avanzó el consenso del texto de la declaración institucional elaborada este año por el Consejo, y que se aprobará oficialmente en el próximo pleno. Hoy lunes 25 de noviembre a las 11 horas se conmemorará este día con un minuto de silencio en señal de repulsa en la puerta del Palacio Provincial.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo este mes con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se conocerá el fallo del Certamen provincial de relatos breves Cristina Tejedor, sobre igualdad de oportunidades, el próximo día 26 de noviembre, un certamen que ha recibido un total de 113 trabajos, en sus tres modalidades, adultos, menores de diez a 13 años y jóvenes de 14 a 17.