El conjunto palentino celebra el primero de los tantos, este domingo en La Balastera.

El conjunto palentino celebra el primero de los tantos, este domingo en La Balastera. Adolfo Fernández

El Palencia CF regresa a la senda del triunfo

El conjunto de Marchena se impone al Unionistas B con dos goles al inicio del segundo tiempo tras quedarse los visitantes con un jugador menos

Adrián García González

Palencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:39

El Palencia CF recuperó este domingo el pulso y la sonrisa en La Balastera, tras su primer tropiezo de la temporada en Guijuelo de la ... pasada jornada. Los de Marchena firmaron un convincente triunfo ante el Unionistas B (3-1) en un partido que dominaron de principio a fin. Un gol en propia puerta tras un saque de esquina botado por Rodri adelantó pronto al conjunto morado, pero el filial salmantino empató pasada la media hora. La expulsión de Tucky apenas tres minutos después, por una entrada a Botía, marcó el devenir del encuentro. Nada más iniciarse la segunda mitad, Iker y Vallecillo sentenciaron el choque con dos tantos consecutivos. Victoria que refuerza al Palencia CF respecto a su posición en la parte alta y mantiene a los de Marchena segundos a solo dos puntos del líder. El próximo examen para los palentinos será visitar el próximo sábado al Colegio Diocesanos.

elnortedecastilla El Palencia CF regresa a la senda del triunfo