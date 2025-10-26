El Palencia CF regresa a la senda del triunfo

El Palencia CF recuperó este domingo el pulso y la sonrisa en La Balastera, tras su primer tropiezo de la temporada en Guijuelo de la ... pasada jornada. Los de Marchena firmaron un convincente triunfo ante el Unionistas B (3-1) en un partido que dominaron de principio a fin. Un gol en propia puerta tras un saque de esquina botado por Rodri adelantó pronto al conjunto morado, pero el filial salmantino empató pasada la media hora. La expulsión de Tucky apenas tres minutos después, por una entrada a Botía, marcó el devenir del encuentro. Nada más iniciarse la segunda mitad, Iker y Vallecillo sentenciaron el choque con dos tantos consecutivos. Victoria que refuerza al Palencia CF respecto a su posición en la parte alta y mantiene a los de Marchena segundos a solo dos puntos del líder. El próximo examen para los palentinos será visitar el próximo sábado al Colegio Diocesanos.

Palencia CF Unai; Viti (Astudillo, min.72), Colás, Mongil, Marcos; Botía (Jorge Velasco, min.81), Rodri, Adri Calvo (Mario Robles, min.72), Samu (Comendez, min.66); Vallecillo (Ferreras, min.66) e Iker. 3 - 1 Unionistas B Gonzalo; Rafa, Marcos López (Toni, min.84), Pablo Pérez, Fon, Tucky; José Manuel (Isma, min.46), Tomy (Mellado, min.66), Jorge García (Faba, min.56), Josito; y Álvaro Ramos (Astu, min.56). Goles: 1-0 Marcos López p.p. (min.13). 1-1 Tomy (min.32). 2-1 Iker (min.46). 3-1 Vallecillo (min.47).

Árbitro: Gámez Illera (colegio burgalés). Mostró tarjeta amarilla a Colás y Adri Calvo por parte del Palencia CF y a Carlos Ramos (entrenador aux.), Astu y Mellado por parte del Unionistas B. Además, expulsó con roja directa al visitante Tucky.

Incidencias: Nueva Balastera ante 400 espectadores.

El dominio del Palencia CF fue latente desde el pitido inicial sobre el terreno de juego de La Balastera. Los de Marchena mandaron sobre el verde desde los primeros compases y dispusieron de las primeras oportunidades de peligro. Marcos avisó con un primer disparo alto llegando desde atrás y, apenas dos minutos más tarde, Iker en área pequeña no pudo acertar con un remate que fue desviado a córner en última instancia por un defensor visitante. En ese mismo saque de esquina llegaría el primer tanto del encuentro. Centro muy cerrado de Rodri y un ligero despeje de Marcos López envió el balón al fondo de su propia portería. El guion del encuentro no cambió en absoluto tras el primer tanto. Botía estuvo a punto de ampliar la ventaja local con un disparo potente que se marchó muy cerca de la escuadra izquierda de la portería visitante.

Sobrepasada la media hora de juego, el Unionistas B encontró premio en su primera oportunidad del encuentro. Saque de falta de Tomy que, en su segundo intento por centrar tras un rechace, logró darle una parábola al esférico para colarse por la escuadra de la portería de Unai, que nada pudo hacer para evitar el empate. Apenas dos minutos más tarde, el choque cambiaría por completo con la expulsión de Tucky tras una entrada sobre Botía, acción muy protestada por todo el filial salmantino. El Palencia CF dispuso de dos ocasiones más para situarse por delante en el marcador antes del descanso, ambas de cabeza. La primera para Vallecillo, con un remate desviado tras un centro de Rodri después de sacar rápido una falta lateral. La segunda para José Colas, que conectó un gran remate que terminó topándose con una gran parada de Gonzalo para mantener al Unionistas B en el partido pese a la inferioridad numérica.

El Palencia CF sentenció el encuentro en las dos primeras jugadas de la segunda parte. Rodri mandaba el balón al palo nada más reanudarse el juego y el rechace le caía a Iker Hernández, que no perdonaba sin oposición. La respuesta de los de Marchena fue mantener el pie en el acelerador y en su siguiente acercamiento, apenas un minuto más tarde, encontraban el tercero. Gran jugada de Vallecillo por el perfil izquierdo y remate directo a la escuadra para sentenciar el choque con el tercero del cuadro morado. Los palentinos incluso llegarían a anotar un cuarto tanto, de Iker tras un rechace en un saque de esquina, aunque la acción fue anulada por una falta previa de Vallecillo en un forcejeo con un defensor.

Los visitantes, con uno menos sobre el verde y dos tantos de desventaja, apenas lograron volver a generar peligro sobre la meta de Unai. Un remate de Rafa demasiado cruzado tras un gran contragolpe de los salmantinos fue su única oportunidad de poner en problemas al Palencia CF. Jorge Velasco no pudo llegar por poco a un pase de Iker con el tiempo cumplido, en una de las últimas acciones de un encuentro que apenas tuvo historia desde la expulsión.