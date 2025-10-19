El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Samu manda callar a la grada tras marcar el primer gol del encuentro. Álex López

El Palencia CF se deja en Guijuelo la condición de invicto y el liderato

Los palentinos caen a la tercera plaza, con el Palencia Cristo y los propios guijuelenses por delante

Celso Escobar / ADG

Guijuelo

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:06

Comenta

El Palencia CF cayó 2-1 en Guijuelo y cede el liderato a su vecino, el Cristo Atlético, que derrotó al Santa Marta por el ... mismo marcador. Los discípulos de Marchena descienden con el tropiezo en el Luis Ramos a la tercera plaza al resultar también adelantados por su verdugo de esta séptima jornada liguera, un Guijuelo que ya es el único invicto del grupo, condición perdida por el conjunto palentino. El cuadro morado se adelantó en el marcador en la primera parte, pero la ventaja le duró poco tiempo. Ya en la segunda mitad llegó la remontada local y la expulsión de Canario, que puso más cuesta arriba la recta final del duelo.

