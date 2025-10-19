El Palencia CF se deja en Guijuelo la condición de invicto y el liderato

El Palencia CF cayó 2-1 en Guijuelo y cede el liderato a su vecino, el Cristo Atlético, que derrotó al Santa Marta por el ... mismo marcador. Los discípulos de Marchena descienden con el tropiezo en el Luis Ramos a la tercera plaza al resultar también adelantados por su verdugo de esta séptima jornada liguera, un Guijuelo que ya es el único invicto del grupo, condición perdida por el conjunto palentino. El cuadro morado se adelantó en el marcador en la primera parte, pero la ventaja le duró poco tiempo. Ya en la segunda mitad llegó la remontada local y la expulsión de Canario, que puso más cuesta arriba la recta final del duelo.

Con un 4-2-3-1 jugó el Palencia CF frente a un oponente que pobló el centro del campo y trató de ingresar por las bandas. De todos modos, el primer cuarto del duelo fue de mayor dominio del equipo palentino, aunque de más llegadas del cuadro verdiblanco. De todos modos, en un encuentro por momentos bronco, las acciones de área escasearon.

La primera acción clara fue para el conjunto local. Un centro atrás de Víctor Segura desde la línea de fondo tras una recuperación de Cristóbal Gil lo remató de cabeza Hugo García al larguero. Pasado el susto y el primer cuarto de hora, Iker Hernández mandó desviado un remate cruzado tras un primer intento de remate en un saque de esquina. La respuesta de la escuadra salmantina fue un balón colgado por Dani Sánchez al que no llegó Hugo García por poco.

Se adelantó el Palencia CF en el minuto 26. Fue en un contragolpe de Samu salido de un córner en contra. El extremo se quedó solo ante Guzmán y le batió para poner en ventaja al equipo morado. Sin embargo, sólo tardó seis minutos el cuadro de Dani Romo, sancionado en este choque, en igualar la contienda. Hugo García controló el balón, lo colgó al área, Víctor Segura recibió, intentó recortar sin éxito, si bien se benefició de un rebote y batió a Unai para restablecer la igualada.

En el segundo tiempo el partido estuvo muy parado, con muchas interrupciones por faltas. El Guijuelo se mostró más asentado y al cuadro palentino le costó un mundo llegar al área y más aún crear peligro.

Víctor Segura fue protagonista de la primera acción con una falta desde un costado del área. Buscó la escuadra del segundo palo en su golpeo, aunque no la encontró. Poco después un balón que colgó Dani Sánchez al segundo poste, lo controló Alberto Martín, buscó el hueco y su tiro tocó en un defensa del cuadro palentino y se fue a córner. Y un tiro flojo de Hugo García en el área acabó en las manos del meta del cuadro morado.

Antes del ecuador del segundo acto metió Marchena a Viti, Capi y Marcos González, pasando a jugar con cinco defensas. Pero el Guijuelo siguió mandando y en el minuto 78 Álex García puso un córner cerrado en el primer palo, el esférico botó delante de Unai y acabó en las mallas. El cuadro verdiblanco completaba la remontada. Tras el saque de centro y una disputa, el árbitro decretó una falta y Canario soltó el brazo sobre un rival. Valverde Refoyo estaba delante y no dudó en mandar a los vestuarios al jugador del cuadro palentino.

Con diez jugadores aún se hizo más complicada la empresa del empate. Sin embargo, en la recta final dispusieron los hombres de Marchena de dos acciones destacadas en el área o sus inmediaciones. En el minuto 82 Mongil recogió un despeje de una falta colgada al área y mandó el cuero muy alto. Y en el 90, José Ruiz bloqueó en el área pequeña un remate de Iker Hernández cuando iba a fusilar a Guzmán. Así se consumó la primera derrota liguera del cuadro morado, que recibirá la próxima jornada al filial de Unionistas.