Palencia fue la provincia más segura de la región en los seis primeros meses de este año El número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes se situó en 33,8, seguida de Zamora y Salamanca

El Norte Palencia Sábado, 30 de agosto 2025, 17:29 Comenta Compartir

Castilla y León se mantiene como una de las comunidades más seguras de España, con una tasa de criminalidad (número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes) que se situó en el mes de junio en los 39,3 puntos, lo que supone once puntos menos que la media nacional (50,3). Así lo indican los datos del informe de Indicadores de Seguridad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer semestre de 2025, que señalan que Castilla y León se mantiene como la quinta comunidad más segura de España, por detrás de Extremadura, Asturias, Galicia y La Rioja.

Por provincias, en los seis primeros meses de este año Palencia continuó siendo la más segura de la comunidad, con una tasa de criminalidad que se sitúa en los 33,8 puntos, seguida de Zamora (35,6) y Salamanca (37,7). Segovia fue la provincia de Castilla y León que registró una mayor tasa de criminalidad, al alcanzar los 41,8 delitos por cada mil habitantes, seguida de Ávila (41,7), Valladolid (41,6), Soria (40,4), Burgos (39,99) y León (38,8).

La Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron frente a un total de 93.932 infracciones penales en Castilla y León en los últimos doce meses, alcanzando la tasa de delitos esclarecidos más alta de la última década, tras resolver cerca del 42%. Por su parte, la tasa de detenidos investigados se situó en 220 por cada 1.000 infracciones.

Para ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han contado con una plantilla en la comunidad de 9.981 agentes policiales disponibles. Concretamente, la Guardia Civil cuenta con 6.845 efectivos y la Policía Nacional, con 3.036. De esta forma, Castilla y León dispone de 4,1 efectivos por cada 1.000 habitantes, es decir, tres décimas por encima de la media nacional (3,8).

El incremento de la tasa de criminalidad en un 1,1% respecto a 2024 se debió principalmente al aumento en un 10,5% de los delitos relacionados con la cibercriminalidad. Concretamente, de enero a junio de este año se registraron un total de 12.214 estafas informáticas, frente a las 11.126 que se anotaron en el mismo periodo de 2024, y 14.127 delitos cometidos en el ciberespacio.