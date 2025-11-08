El Palencia CF se atasca ante el Villaralbo

El Palencia CF no pudo el sábado pasar del empate en su partido frente al Villaralbo pese a su dominio total durante todo el encuentro. ... Los de Marchena fueron muy superiores ante un conjunto zamorano que apenas llegó siquiera a disparar sobre la meta morada, pero que supo aguantar las acometidas de los palentinos para sumar un punto en su visita a La Balastera. El monólogo en cuanto a dominio posicional del Palencia CF tampoco se tradujo en ocasiones claras de peligro. Los locales dispusieron de varios acercamientos, aunque sin terminar de encontrar opciones muy precisas para adelantarse en el marcador. La ansiedad por sumar los tres puntos fue aumentando con el paso de los minutos, aunque los palentinos nunca tiraron la toalla en busca del triunfo. El bajo ritmo de juego y las constantes interrupciones generaron un contexto donde los de Marchena tuvieron que conformarse con sumar un punto para mantenerse en la zona alta de la tabla. El cuadro morado sigue segundo con 23 puntos y su próximo compromiso será nuevamente en La Balastera, aunque como visitante, en el derbi capitalino del próximo domingo 16, a las 18 horas frente al Palencia Cristo.

Palencia CF Lisardo; Viti, Capi (Keller, min.90), Mongil, Toni Meneses (Héctor, min.46); Canario (Vallecillo, min.61), Mario Robles (Botía, min.46), Rodri, Samu; Ferreras (Torres, min.72) e Iker. 0 - 0 Villaralbo Miguel; Emma, Cepeda, Raúl Muñoz, Lolo; Peralta, Barbero, Moussa, David (Buba, min.73); Hugo Casado (Amando, min.78) y Ballo (Pumareta, min.28). Árbitro: Frey Domínguez (colegio berciano). Mostró tarjeta amarilla a Viti y Botía por parte del Palencia CF y a Moussa, Lolo, Hugo Casado, Peralta y Miguel por parte del Villaralbo.

Incidencias: Nueva Balastera, ante unos 400 espectadores.

Al Palencia CF le costó mucho imprimirles el ritmo deseado a los primeros minutos del encuentro. Un Villaralbo muy replegado fue un muro muy difícil de superar para los de Marchena, que controlaban el juego, pero no encontraban ninguna rendija en la poblada defensa visitante. La primera oportunidad de peligro llegó sobre el cuarto de hora de juego. Disparo de Canario desde la frontal tras un saque de esquina, que se marchó desviado. El siguiente aviso fue también desde la larga distancia, con un disparo de Mongil demasiado centrado que atrapó sin problemas Miguel. La insistencia morada estuvo cerca de encontrar su premio en un buen contragolpe. Balón al espacio para Ferreras, que remató cruzado después de un recorte sensacional topándose con otra buena parada del portero del Villaralbo. Una salida al contragolpe muy veloz con Canario y Mario Robles como principales lanzadores que terminaron generando la oportunidad más clara para los palentinos en toda la primera mitad.

Los minutos iban pasando y el monólogo del Palencia CF continuaba. El balón y las pocas ocasiones eran todas para el conjunto morado, mientras el Villaralbo se limitaba a dejar pasar los segundos. Mongil probó nuevamente fortuna con una falta lejana que desvió Miguel e instantes más tarde, fue Canario quien no acertó ante Miguel tras una buena jugada combinativa de los de Marchena. Todavía le quedó una a los palentinos antes del descanso, en el tiempo añadido de la primera mitad. Un centro-chut de Samu desde la derecha no encontró rematador, ni portería, tras cruzar en diagonal toda el área del Villaralbo.

Ataque palentino

La segunda mitad arrancó con el mismo guion sobre el terreno de juego de La Balastera. El Palencia CF trataba de proponer ante un Villaralbo muy replegado, que apenas sufría por momentos en un partido sin ritmo. Los de Marchena se estrellaban una vez tras otra contra la muralla zamorana sin encontrar soluciones para generar ocasiones de gol. El primer acercamiento con peligro llegó sobre el minuto setenta, con un disparo de Botía desde la frontal que atrapó sin problemas Miguel. El paso de los minutos favorecía a un Villaralbo que no hacía porque el ritmo se acelerase. Los cambios tampoco aportaron nada nuevo sobre el terreno de juego, con un Palencia CF que no encontraba la profundidad en banda o el acierto en el último pase necesarios para generar una verdadera oportunidad clara para adelantarse en el marcador. Iker dispuso de otra buena ocasión tras un pase en profundidad desde la defensa, pero su remate se marchó demasiado alto.

En los últimos compases no lo dejó de intentar el Palencia CF, eso sí, sin éxito. Centros laterales, balón parado y alguna intentona más desde la frontal fueron la carta de presentación de un conjunto de Marchena que buscaba sumar los tres puntos. Desde el otro lado, el Villaralbo continuaba achicando agua con el claro propósito de sumar un punto, plan visitante desde el inicio. Los zamoranos no llegaron a tirar prácticamente a portería en todo el partido, aunque en la recta final amagaron con algún contragolpe que fue solventado sin problemas por la zaga morada. Finalmente, un punto para cada equipo y esfuerzo sin premio para el Palencia CF.