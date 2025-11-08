El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Capi trata de rematar de cabeza en el área del Villaralbo ante la defensa rival, este sábado en la Nueva Balastera

El Palencia CF se atasca ante el Villaralbo

Los de Marchena suman un empate que sabe a poco en un monólogo morado sin gol tras estrellarse contra la muralla zamorana

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:02

El Palencia CF no pudo el sábado pasar del empate en su partido frente al Villaralbo pese a su dominio total durante todo el encuentro. ... Los de Marchena fueron muy superiores ante un conjunto zamorano que apenas llegó siquiera a disparar sobre la meta morada, pero que supo aguantar las acometidas de los palentinos para sumar un punto en su visita a La Balastera. El monólogo en cuanto a dominio posicional del Palencia CF tampoco se tradujo en ocasiones claras de peligro. Los locales dispusieron de varios acercamientos, aunque sin terminar de encontrar opciones muy precisas para adelantarse en el marcador. La ansiedad por sumar los tres puntos fue aumentando con el paso de los minutos, aunque los palentinos nunca tiraron la toalla en busca del triunfo. El bajo ritmo de juego y las constantes interrupciones generaron un contexto donde los de Marchena tuvieron que conformarse con sumar un punto para mantenerse en la zona alta de la tabla. El cuadro morado sigue segundo con 23 puntos y su próximo compromiso será nuevamente en La Balastera, aunque como visitante, en el derbi capitalino del próximo domingo 16, a las 18 horas frente al Palencia Cristo.

