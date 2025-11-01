El Palencia CF remonta en Ávila y sigue en la lucha por el liderato

El Palencia CF se impuso al Diocesanos (1-2) en un partido en el que fue menos a más, con lo que mantiene el pulso ... al Cristo Atlético en su pelea por el primer puesto del grupo 8 de la Tercera Federación. Sufrió en el Sancti Spiritu y llegó a estar por detrás en el marcador, pero gracias a dos chispazos de Samu y Rodri en la segunda parte logró llevarse tres puntos vitales de Ávila.

El partido comenzó igualado y, rápidamente, ambos equipos empezaron a acercarse al área rival con peligro, aunque con tiros lejanos. Comenzó primero el conjunto colegial con un chut desde fuera del área de Pablo Negro y poco después respondió el equipo palentino con un disparo de Raúl Botía.

En este inicio de partido hubo un tanteo constante, sin grandes ocasiones de gol, hasta que en el minuto 27 llegó la primera acción polémica del encuentro. Garri, defensa del Diocesanos, estrelló un balón en el poste derecho con un disparo ajustado desde fuera del área. En el rechace Pablo Negro cabeceó el balón al fondo de la portería de la escuadra palentina. Sin embargo, el árbitro invalidó la acción por fuera de juego, una decisión que comenzó a incomodar a la grada de Sancti Spiritu, protagonista en los compases finales del encuentro.

De ahí al final del primer tiempo no se vio demasiada acción. Así, los equipos se marcharon al descanso sin inaugurar el marcador, una tónica que cambiaría radicalmente en la segunda parte.

En el minuto 52, tras desbordar en velocidad a la zaga del equipo palentino, César Robles asistió a Aitor Asensio, que, tras un par de regates, anotó el 1-0 para el cuadro abulense con un disparo raso a la derecha de Lisardo. El Palencia implementó entonces cambios para intentar revertir la dinámica del encuentro y la reacción no se hizo esperar.

Sólo siete minutos después restableció el empate en el luminoso, gracias a una jugada individual que Samu culminó sin oposición con un disparo con el que batió a Mario. Fue entonces cuando el partido entró en una fase más tensa y ambos conjuntos se lanzaron a por la victoria, moviendo el banquillo y con acercamientos constantes a las áreas.

El Diocesanos tuvo su oportunidad en el minuto 61, otra vez en las botas de Aitor Asensio, que Lisardo pudo despejar con una parada por bajo. Más tarde, cerca de los compases finales del encuentro, el equipo palentino dio un paso adelante y comenzó a cercar la portería defendida por Mario, gracias a diversas internadas por las bandas.

El tiempo reglamentario estaba cerca de finalizar cuando el árbitro concedió una falta directa a favor del Palencia que el Diocesanos protestó y que Rodri fue capaz de aprovechar. El futbolista del equipo palentino chutó fuerte a portería, la barrera desvió el balón y éste terminó en el fondo de las mallas.

Era el 1-2 definitivo que sentenciaba el encuentro y que desataba la ira en las filas del Diocesanos, que protestaron al árbitro por considerar que la falta no debió lanzarse. Como consecuencia de ello, tres miembros del cuerpo técnico del Diocesanos fueron expulsados por roja directa, incluyendo al entrenador Iván Lastras.

El Diocesanos intentó apurar sus opciones en los minutos de añadido, pero no hubo posibilidad real.