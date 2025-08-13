La oposición municipal en Osorno convoca una protesta vecinal «por falta de atención»

«Más que desavenencias políticas, lo que criticamos es una falta de atención hacia los vecinos. Queremos un futuro mejor para Osorno y ahora mismo ... vemos que el equipo de gobierno no está atendiendo a los vecinos como se merecen». Así se expresa Carlos Marín, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Osorno que conforma junto a otros tres el grupo de cuatro ediles que se salieron de Vox.

En las elecciones municipales de 2023 Vox obtuvo cuatro representantes, el PP otros cuatro y el PSOE, uno. Los populares alcanzaron un pacto de gobierno con el PSOE para gobernar, con María Félix Dehesa como alcaldesa, y Vox quedó en la oposición. Esos cuatro concejales del partido de Abascal disolvieron el grupo el pasado mes de febrero por desavenencias con el comité ejecutivo provincial y ahora forman el grupo no adscrito, el que ha convocado para el próximo martes, día 19, a las 12 horas frente a la Casa Consistorial, una protesta vecinal, para la que ya han pedido el pertinente permiso a la Subdelegación del Gobierno.

Se quejan de falta de transparencia por parte del equipo de gobierno municipal. «Nos niegan el acceso a la información, no atienden nuestros escritos, tenemos infinidad presentados y no los contestan», señala Carlos Marín.

Estas críticas de la oposición al equipo de gobierno vienen de lejos, pero según el grupo no adscrito, la gota que ha colmado el vaso ha sido la granizada de principios de julio, «porque hemos solicitado información sobre los daños e incluso pedimos un pleno extraordinario para hacer algo, para ayudar a los vecinos afectados, pero nos lo denegaron, no nos dejan hacer nada por el pueblo», argumenta.