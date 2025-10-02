Once obras maestras de Palencia viajan a Las Edades del Hombre en Zamora Pedro Berruguete, Juan de Flandes y otros grandes maestros del siglo XV y XVI estarán en 'Esperanza' que se celebrará hasta abril de 2026

La Diócesis de Palencia participará con una destacada selección de once obras maestras en la vigésimo octava edición de Las Edades del Hombre, titulada 'Esperanza', que se celebrará en Zamora desde este mes y hasta abril de 2026. Lo han anunciado este miércoles el director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia, Txomin Pérez y el delegado diocesano de Patrimonio Artístico, José Luis Calvo Calleja, durante una rueda de prensa en la que destacaron la relevancia de esta muestra en el marco del Año Jubilar de la Esperanza convocado por el Papa Francisco.

Palencia estará representada por obras de artistas universales del siglo XV y XVI, como Pedro Berruguete, Juan de Flandes, Felipe Bigarny, Juan de Villoldo, Alejo de Vahía, Manuel Álvarez y Juan de Vallejo. Entre las piezas destacadas se encuentran 'La Resurrección' de Juan de Flandes y 'La Transfiguración del Señor' de Juan de Villoldo, ambas de la Catedral de Palencia; una talla de 'La Esperanz'a de Alejo de Vahía, procedente del Museo Territorial Campos del Renacimiento en Becerril de Campos; 'La Huida a Egipto', de Antonio de Malinas, de la iglesia de Santa María de Dueñas; 'Los Cuatro Evangelistas' de Pedro Berruguete, de Paredes de Nava; y 'Santa Ana, la Virgen y el Niño' de Felipe Bigarny, de Cervera de Pisuerga, entre otras.

José Luis Calvo subrayó el esplendor artístico de la Diócesis de Palencia en esta época y el esfuerzo por recuperar figuras como Juan de Villoldo, con varias de sus obras recientemente restauradas. «Llevamos lo mejor de lo mejor para que Palencia muestre toda su riqueza artística en Zamora», afirmó, según recoge Ical.

La muestra, organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, se desarrollará principalmente en la iglesia de San Cipriano y la catedral de Zamora, con un tercer espacio en la iglesia del Carmen de San Isidoro dedicado a la divulgación para familias y escolares.

Bajo el lema 'Esperanza', la muestra utiliza el espino como metáfora visual de los sufrimientos humanos, pero también de la vida que surge en forma de flor, en sintonía con el mensaje de esperanza del Papa Francisco frente a los desafíos globales como la guerra, los efectos de la pandemia y el cambio climático. El cartel de la exposición incluye un guiño tipográfico a 'Remembranza', la edición celebrada en Zamora en 2001.