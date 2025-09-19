La Catedral recibe el 'San Sebastián' de Francisco Fermín tras su restauración

El Norte Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:12 Comenta Compartir

El cabildo de la Catedral de Palencia recibió este jueves la talla de madera policromada 'San Sebastián mártir', del maestro Francisco Fermín, discípulo de Gregorio Fernández, siglo XVII, y titular de la capilla de su nombre en la seo palentina. La talla había sido cedida para la exposición 'Gregorio Fernández, Martínez Montañez, el arte nuevo de hacer imágenes' celebrada en la catedral de Valladolid, de 12 noviembre de 2024 a 2 de marzo de 2025.

Posteriormente, la escultura de bulto redondo barroca ha sido restaurada por Las Edades del Hombre en el Centro de Restauración y Conservación que tiene la propia Fundación en su sede, localizada en el monasterio de Santa María de Valbuena de Valladolid. Allí se ha llevado a cabo una limpieza de carácter general de los barnices propios de la pieza que presentaban oxidación por el paso natural del tiempo. También se han realizado los ajustes necesarios de reintegración cromática. Asimismo, se han tratado los atributos de la imagen y de elementos removibles, se han reconstituido las plumas naturales de las flechas, se ha limpiado la corona y se ha consolidado y anclado la puntilla textil presente en el paño de pureza.

La obra ha sido colocada en la hornacina central del retablo de la capilla de su nombre, su lugar de origen. Ahora se puede contemplar y apreciar con todo el esplendor, tal y como salió del taller en el año 1637.

Se trata de una escultura de gran realismo, expresividad, movimiento, de grandes dimensiones, con postizos y juego de luces y sombras. El santo es mostrado atado a un árbol de ramas cortadas. El brazo izquierdo levantado y atado, mientras que el derecho caído y mostrando una fuerte tensión muscular. Por su parte, las piernas están flexionadas, y el cabello destaca por sus grandes rizos. Esta obra maestra siguió los cánones del gran Gregorio Fernández, autor entre obras de la talla de San Antolín situada en el Retablo Mayor de la Bella Desconocida.

