Las obras de la red de calor llegarán a Casado del Alisal en marzo

Si al proyecto inicial de la red de calor de Iberdrola aún le faltan al menos tres años para completarse, la situación es muy diferente en el primero de los proyectos de estas características que comenzó a extenderse en al capital palentina. Los trabajos de ... la red impulsada por la empresa DH Ecoenergías se encuentran ya muy avanzados y un gran número de comunidades de vecinos de la zona sur de la ciudad se abastecen ya con el agua caliente que llega por sus tuberías.

Pero aunque el proyecto originario esté ya prácticamente en su fase final, esto no quiere decir que aún no falten obras por ejecutarse. De hecho, una de las actuaciones de mayor envergadura y por tanto de mayor afección a los ciudadanos se encuentra muy próxima a comenzar. Se trata de la intervención en la avenida de Casado del Alisal, cuyo pavimento también tendrá que levantarse para introducir la tubería por la que discurrirá el agua caliente.

La previsión de la empresa es comenzar en el mes de marzo, una que hayan mejorado las condiciones del tráfico en el centro de la ciudad, con el fin de las obras de semipeatonalización que van desde San Lázaro hasta la plaza de León pasando por los Cuatro Cantones y la iglesia de la Compañía. El Ayuntamiento ha acordado con DH Ecoenergías que no iniciase los trabajos en la avenida Casado del Alisal hasta que las obras no se retiren de la calle Burgos, con el fin de que no se colapse por completo el tráfico en la zona.

A partir de ese momento, la empresa irá compatibilizando esta actuación con otras que aún le quedan por ejecutar por todo el interior del barrio de La Puebla. Está previsto acometer pequeños tramos en Colón, Rizarzuela, Becerro de Bengoa o las inmediaciones del Paseo del Salón y de la plaza de San Lázaro, entre otros puntos, con el fin de que la red de calor pueda llegar al mayor número posible de edificios de la zona.

Con estas actuaciones DH Ecoenergías prácticamente completaría el mapa de la concesión demanial aprobada por el Ayuntamiento. Pero la empresa tiene previsto solicitar nuevas licencias de apertura de calles, siempre que tenga demanda de sus servicios por parte de empresas o particulares.