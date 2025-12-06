El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kunkel, en el último partido en casa ante el Estudiantes, el pasado 21 de noviembre. Lucía Gil Maestro

Adam Kunkel | Escolta del Súper Agropal Palencia

«Nuestro objetivo es volver a la Final Four y pelear por el ascenso»

El jugador agradece el descanso por las ventanas FIBA y señala como próximo reto inmediato el partido ante el Leyma Coruña

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:57

Comenta

Las sensaciones son inmejorables en el Súper Agropal Palencia tras un pequeño paréntesis competitivo que ha servido para recargar energías antes de visitar el siempre ... exigente feudo del Leyma Coruña (este domingo día 7, a las 12:30 horas). Las ventanas FIBA llegaron en un momento controvertido para los palentinos, después de arrollar completamente al Movistar Estudiantes en el Pabellón Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

