Las sensaciones son inmejorables en el Súper Agropal Palencia tras un pequeño paréntesis competitivo que ha servido para recargar energías antes de visitar el siempre ... exigente feudo del Leyma Coruña (este domingo día 7, a las 12:30 horas). Las ventanas FIBA llegaron en un momento controvertido para los palentinos, después de arrollar completamente al Movistar Estudiantes en el Pabellón Municipal.

Los de Natxo Lezkano llevan tres triunfos consecutivos y quieren asaltar la casa del líder, invicto hasta el momento en Primera FEB. Uno de los grandes culpables de esta buena dinámica de resultados es Adam Kunkel, que afronta su segunda temporada en el club morado.

El escolta originario de Kentucky promedia 14.2 puntos, 2.3 rebotes y 1.3 asistencias este curso. Además, fue el MVP frente al Estudiantes con una excelsa actuación en la que anotó 26 puntos clave, siendo uno de los grandes líderes del Súper Agropal Palencia.

El estadounidense está siendo uno de los grandes lanzadores de Primera FEB, promediando en este inicio de temporada un 39,3% de acierto en el triple. Una de las armas más potentes de los de Natxo Lezkano que está permitiendo al conjunto palentino ser segundo en la clasificación (empatado con Monbus Obradoiro y a dos victorias del líder). Un segundo curso en Palencia para Adam Kunkel del que se espera su gran consagración como una de las grandes estrellas de la categoría.

–Este verano decidió renovar, pese a que seguro tuvo ofertas de otros equipos. ¿Por qué tomó la decisión de seguir en Palencia?

—Era mi primera vez en España. El año pasado en Palencia lo disfruté mucho. La afición es genial, el equipo fue genial, muy profesional, y lo disfruté mucho y siento que conecté con algunos de mis compañeros. Poder volver a jugar en otro sitio por segundo año es una sensación muy cómoda, muy buena, saber que vuelvo a un sitio que voy a disfrutar, tanto en la cancha como fuera de ella. Sentí que este era un sitio estupendo para mí.

–Luego hubo un cambio de entrenador. ¿Qué ha cambiado con la llegada de Natxo Lezkano?

—No diría que haya cambiado nada demasiado. Sigo sintiendo que tanto yo como el equipo tenemos los mismos objetivos. Estamos intentando llegar a la ACB y alcanzar el siguiente nivel, así que no creo que haya cambiado mucho.

–El bloque mayoritario del vestuario sigue desde el año pasado, pero con algunas caras nuevas. ¿Cómo va el proceso de generar química entre todos?

—Creo que va genial. Creo que una de las mejores cosas que tenemos es la química de equipo. Siento que fue igual el año pasado. Tuvimos una gran química de equipo. Nuestros chicos se entendieron bien, y creo que eso es algo por lo que no he tenido que preocuparme.

–Empezaron muy bien la temporada, pero luego llegaron esas dos derrotas seguidas. ¿Cómo vivieron esa situación y cuál fue la clave para superarla?

—Diría que son los altibajos de una temporada. O sea, tendrás victorias y tendrás derrotas, algunas peores que otras. Pero simplemente tienes que seguir jugando y recordar el objetivo principal al final de todo el proceso.

–¿El objetivo es volver a la Final Four en busca de revancha tras lo ocurrido el año pasado?

—Sin duda ese es nuestro principal objetivo esta temporada. Sí, queremos volver a la Final Four. Si llegas a esa Final Four, todo se juega a un solo partido, semifinales y final. Cada Final Four es un campeonato. Cualquier cosa puede pasar en esa fase de la temporada.

–Ya conoce la Primera FEB y el club, ¿qué cambios siente respecto al año pasado?

—Siento que todavía hay muchos buenos equipos en esta liga, muchos buenos jugadores. Siento que somos uno de los mejores equipos este año, que estamos entre los tres mejores equipos y que podemos lograrlo.

–¿Cómo siente el apoyo de la afición en su segundo año en Palencia?

—Me siento bien. Siento que el apoyo sigue ahí. Como siempre he dicho desde que llegué, esta afición es genial, así que estoy feliz de estar aquí en Palencia.

–Muchos aficionados palentinos viajarán a Coruña. ¿Qué significa para el equipo este apoyo cuando juegan fuera de casa?

—Me parece genial ver a nuestra afición viajar desde Palencia a todos nuestros partidos fuera de casa. Creo que es algo increíble y nos dan mucha energía cuando la necesitamos en los partidos como visitantes.

–¿Cómo está el equipo durante este descanso antes del partido contra el Coruña?

—El equipo se encuentra genial. Es un descanso muy necesario. Nos da mucho tiempo para prepararnos para el partido contra Coruña, uno de los mejores equipos de la liga. Vamos a tener un partido muy complicado el domingo, pero tenemos muchas ganas de afrontarlo.

–¿Ha sido malo para el equipo dejar de competir después de la gran victoria contra Estudiantes?

—No lo creo. Creo que todos necesitábamos este descanso después de tantos partidos. Nos sentíamos un poco cansados, por eso este descanso nos ha venido bien. Nos da un respiro mental para olvidarnos un poco del baloncesto, pero ahora estamos todos juntos y centrados de nuevo esta semana para preparar al máximo el siguiente partido.