El obispo Nicolás Castellanos sigue presente en Palencia

«Fue un ejemplo de solidaridad, que lo dejó todo para ayudar a los más empobrecidos, y capaz de generar estructuras y organizaciones que han transformado la sociedad hacia un modelo más integrador y con mayor igualdad de oportunidades». Son palabras dedicadas al obispo emérito de Palencia Nicolás Castellanos, fallecido el pasado 19 de febrero, y al que se le suceden actos de recuerdo y reconocimientos.

El secretario de la Fundación Hombres Nuevos, Juanjo Benito, uno de los coordinadores de la iniciativa que en la tarde de este jueves ha llenado el teatro Ortega de bonitos recuerdos, justifica el homenaje como una forma de devolver a la sociedad «el cariño recibido en estos meses» y recordar la vida y obra de Castellanos, cuya trayectoria «le convirtió en una de las personas más destacadas en la lucha por los derechos de las comunidades y personas más vulnerables, allí donde vivieran».

Y así ha sido el homenaje, estructurado en cuatro etapas, apoyadas por montajes audiovisuales y testimonios de personas que compartieron vivencias con Nicolás Castellanos. El acto ha recorrido distintos periodos de la vida del obispo emérito y misionero palentino: sus primeros años, su etapa como agustino, su paso por la diócesis de Palencia y sus últimos años al frente de su obra social en Bolivia.

La música, muy presente en su vida, también ha tenido un «papel protagonista». La Orquesta Sinfónica de Bolivia grabó dos piezas para este homenaje, mientras que los músicos palentinos José Luis Pablos y Ana Luz interpretaron tres temas emblemáticos de Mercedes Sosa y de los hermanos Parra: 'Gracias a la vida', 'Todo cambia' y 'Solo le pido a Dios'.