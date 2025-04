Nuevos negocios se abren camino hacia la recuperación de la actividad en Palencia

Al igual que ocurre con los centros deportivos, que están viviendo un resurgimiento, la hostelería está viviendo una buena racha con la apertura de nuevos ... locales que ya ofrecen diferentes ofertas gastronómicas. De hecho, este momento tan positivo está siendo protagonista en las redes y hace unas semanas se inauguraba la cuenta 'Abre en Palencia' en la red social Instagram para dar a conocer estos nuevos comienzos, así como a los emprendedores que están detrás de ellos, en muchos casos extranjeros asentados en Palencia.

La arepería El Pilón ya está funcionando en la Avenida de Cuba y ofrece todo tipo de comida venezolana, siendo las arepas su plato más destacado. Todas las raciones son sin gluten y está enfocado no solo en la población latinoamericana que vive en Palencia sino también a todos aquellos que quieran poder probar y comer esta receta tan típica. Además, los chips de plátano, las salchipapas, la yuca, las empanadas o la patata rellena completan su carta. «Estamos muy contentos porque no esperábamos que fuéramos a tener tanta aceptación, y sí, la verdad, que hemos tenido muy buena aceptación. Tanto de celíacos como de público latino y español», explica uno de sus gerentes, Julio César Castaño, quien también señala que las arepas son el producto que más está triunfando entre sus clientes. La decisión de poner en marcha un negocio, localizarlo en Palencia y que fuera de comida venezolana ha sido el resultado de una apuesta por ofrecer la comida venezolana a todos los latinos que viven en la ciudad y también para los celíacos y que así puedan contar con una opción más a la hora de elegir qué y dónde comer.

Otra apertura ha sido la del Bar Bus de la renovada estación de autobuses, que abría sus puertas estos últimos días de la mano de Dennise Pineda, quien ya está trabajando a pleno rendimiento para ofrecer no solo desayunos y cafés, sino también tapas, pinchos de tortilla, bocadillos y platos combinados para los viajeros que cada día cogen el autobús o desembarcan en este punto. Además, también cuenta con cubos de cerveza enfocados a los universitarios que van hasta Valladolid a diario.

De momento, Dennise, quien es de origen peruano, asegura que no va a cerrar ningún día hasta poder ver qué días funciona mejor el bar y también cuáles son los días más flojos en cuanto a clientela. Una vez compruebe el flujo de clientes que tiene su negocio, decidirá qué día de descanso establece. Esta emprendedora viene desde Toledo, donde también regentaba un bar junto a su marido hasta hace ocho meses, cuando se trasladaron con sus hijos a Palencia. «Me gusta mucho Palencia. Llegué aquí por casualidad hace unos meses como acompañante de un viaje turístico y me encantó. Entonces le dije a mi marido que teníamos que venir a probar suerte y ahora yo estoy aquí y él, como conductor de autobús. Me gustó mucho desde un principio su arquitectura, sus puentes y sus edificios y también la naturaleza de la que se puede disfrutar», destaca la peruana.

En la principal arteria comercial de la capital palentina también se vive un resurgimiento. Si hace cuatro años, en febrero de 2021, eran 52 los locales que podían encontrarse vacíos en la principal arteria comercial de la ciudad, en estos momentos, tras un sinfín de cierres y aperturas, con la desaparición incluso de algunos de los nombres más pujantes de la economía española, como Zara, la cifra de verjas bajadas sigue siendo prácticamente la misma. El recuento de locales cerrados en la Calle Mayor de Palencia este mes pasado arrojaba un número similar, 53, con lo que apenas hay diferencias. Ni siquiera puede llegar a decirse que ha aumentado, puesto que en la actualidad ha crecido el número de locales hábiles, ya que hace cuatro años eran seis los edificios en proceso de reforma en esta misma vía, y ahora son tres los inmuebles que se están reconstruyendo.

Ampliar Julio César Castaño, en la arepería El Pilón. Marta Moras

Así, en las próximas semanas se espera también una apertura, al lado de Correos tiene previsto abrir el nuevo local del Grupo Villoldo. Un amplio establecimiento en el que poder ofrecer una amplia carta con diferentes opciones para desayunar, comer o cenar y que espera tener el mismo éxito que los otros tres negocios con los que cuentan ya en la capital palentina.

También, la Calle Mayor contará con una nueva cafetería, enfrente de Canónigas. Se trata de Monkey Café, que une cafetería urbana con bar e incluso panadería, que se instalará en el local que antes ocuparon dos cafeterías, Niccola y Café & Té.

Nuevas hamburgueserías ha llegado a San Juanillo y a San Antonio con Monkeys y Sekreto, respectivamente

A pocos metros, ya está en marcha el bar Candilejas en lo que era La Cantina Palentina, en la Calle Mayor, 4, un negocio cerró hace tres años tras más de dos décadas.

La calle los Fresnos, en el barrio de San Juanillo, también va a albergar la hamburguesería Monkeys Burguer, donde ofrecerán todo tipo de hamburguesas, uno de los platos más demandados por el público, sobre todo por los más jóvenes, quienes asisten a todo un fenómeno protagonizado por esta elaboración de origen norteamericano.

Pero esta no es la única apertura de hamburgueserías de las que va a poder disfrutar Palencia ya que en febrero abría su cocina Sekreto, un local de hamburguesas para llevar y a domicilio que está triunfando en el barrio de San Antonio y que está causando sensación, sobre todo, entre el público más joven.

Más negocios

Al margen de los locales de hostelería, también en la arteria principal de la ciudad está previsto que próximamente se inaugure el nuevo local de Primor, donde antes estaba H&M. Y a pocos metros ya está funcionando Silbon, la conocida marca de moda masculina.

More tan nails, el nuevo centro de uñas de la calle Barrio y Mier ya está recibiendo clientas y a pocos metros, en la calle Antonio Maura, Jess ropa infantil ofrece una amplia oferta de ropa y complementos para los más pequeños. La imprenta Gafricolor también se ha trasladado al centro con una nueva sede en la calle Panaderas y Advans Seguros se ha instalado en la calle Don Sancho junto a La Traserilla.

Las nuevas aperturas tienen otro reto añadido: que cambie la percepción social de declive de la Calle Mayor y sus entornos. Porque las continuas reaperturas de locales, la implantación de nuevos negocios, ha venido siempre acompañada también de cierres y liquidaciones, en buena parte por la jubilación de los propietarios que no han encontrado relevo generacional.