Los nuevos contenedores marrones abren una nueva etapa en el reciclaje de los residuos

Un inodoro. Cuesta creerlo, pero esto es lo que han encontrado en el interior de uno de los nuevos contenedores marrones, en su primer día ... de funcionamiento. Y cuesta creerlo, especialmente, si se tiene en cuenta que ni siquiera puede abrirse la tapa principal del recipiente y que únicamente puede levantarse una pequeña portezuela situada en la parte superior, que permite arrojar las bolsas con los desperdicios.

Y por esas aberturas superiores no cabe un inodoro, con lo que los desaprensivos que lo han arrojado han tenido primero que forzar los cierres de la cubierta principal. El inodoro ha aparecido cuando se ha descargado toda el camión de recogida en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), mezclado entre toda la basura orgánica que se había depositado ese primer día de funcionamiento de los primeros contenedores.

Pero a pesar de este hecho anecdótico, desde la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, la UTE formada por FCC y Acciona, las primeras impresiones que se han recibido sobre la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores son positivas, puesto que se ha podido apreciar que la selección de los residuos que ha terminado en los recipientes marrones en estos días de estreno es bastante acertada. «Aún es pronto para hacer un balance, porque solo llevamos un par de días, pero por lo que nos han indicado desde el Centro de Tratamiento, se habían depositado fundamentalmente residuos orgánicos», explica Silvia Pérez, jefa de Servicio de la FCC-Acciona, quien de todas formas recalca que todavía falta información entre la población sobre el nuevo proceso de selección de las basuras domiciliarias, con lo que se espera todavía un largo periodo de confusión entre los residuos que pueden arrojarse a uno u otro recipiente. «Llevamos ya más de diez años con los contenedores amarillos en Palencia y todavía hay personas con dudas de qué se puede tirar o de qué se considera un envase, por lo que con los marrones vamos a tener que se muy pacientes, porque además es un contenedor con características especiales, como el cierre y el uso de las tarjetas para la apertura, que por el momento no hemos activado», señala.

Ampliar Campaña informativa sobre el uso de los contenedores en la avenida de Santander. Marta Moras

Porque no es esta la única novedad. La entrada en funcionamiento de los contenedores marrones conlleva también un cambio en el uso de los otros recipientes que hasta ahora se han venido utilizando para las basuras domiciliarias. Permanecen sin variación los contenedores amarillos, que siguen siendo para envases; los azules, para el papel y el cartón, y los ilgús, para el vidrio. Por sí cambian lo verdes y los nuevos de color gris oscuro, que tendrán la misma finalidad a partir de ahora y que solo se podrán usar para depositar esas basuras domiciliarias que se denominan 'fracción resto', es decir todo aquello que no puede valorizarse o que no es de carácter orgánico.

Contenedores marrones Restos de fruta y verdura, de carne y pescado, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, otros restos de comida, posos de café e infusiones, tapones de corcho (sin añadidos de plástico u otros materiales), cerillas y serrín, papel de cocina y servilletas sucias, y pequeños restos de jardinería

La empresa ha distribuido ya 240 nuevos contenedores marrones y se han sustituido la mayor parte de los verdes por contenedores grises, aunque van a permanecer los de ambos colores en determinados puntos de la ciudad. Estos dos cubos mantienen el mecanismo tradicional de apertura con un pulsador de pie, mientras que los marrones únicamente tienen una pequeña tapa en la parte superior. Por el momento está abierta, pero se espera que se bloquee hacia el verano para que solo se pueda abrir mediante el uso de una tarjeta. Estas tarjetas ya han comenzado a distribuirse, y se espera que en los próximos meses la empresa remita a los domicilios todas las tarjetas que no se han recogido.

Contenedores grises o verdes Vajillas, pañuelos usados, juguetes rotos, biberones, chupetes, utensilios de cocina, pañales, objetos cerámicos, cristales, arena para mascotas, pelo, polvo o colillas

Dado que se trata de un proceso complejo y existen muchas dudas, la nueva adjudicataria de la recogida de basuras ha iniciado esta semana una campaña informativa que está recorriendo los diferentes barrios de Palencia. Este jueves, 20 de marzo, la carpa con todo el material informativo y promocional se instalará en el parque del Salón, con el objetivo de que los vecinos puedan resolver cualquier duda relativa al nuevo procedimiento de selección de basuras.

«Uno de los problemas que hemos detectado en estos dos primeros días es que aunque se separe la basura orgánica y se eche al contenedor marrón, que es lo correcto, las bolsas que se están usando son las normales de basura o las de la compra, pero lo ideal es que sean bolsas biodegradables, aunque somos conscientes de que esto es una dificultad todavía mayor y que va a costar que la gente se acostumbre, pero no perdamos la esperanza», señala Silvia Pérez.