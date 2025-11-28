Los nuevos contenedores azules tardará tres semanas en llegar a toda Palencia

Comenzaron a desplegarse el pasado lunes. Se arrancó por el barrio de Nueva Balastera y paulatinamente se ha ido extendiendo por diferentes áreas de lo ... barrios situados al este de las vías del tren. Así, ya pueden localizarse muchos de estos nuevos contenedores en vías de Pan y Guindas, Ave María o San Juanillo. Sin embargo aún quedan muchos recipientes por colocar a lo largo y ancho de la ciudad.

Por el momento, la empresa Palencia Deslumbra ha sustituido ya alrededor de 95 de los contenedores para la recogida de papel y cartón, eliminando los grandes cubos metálicos que tenían que levantarse con una grúa por unos nuevo recipientes identificados con un azul encendido y que, a diferencia de los anteriores, pueden ser recogidos por camiones de carga lateral, como los de envases o del resto de los residuos domiciliarios, con lo que se agilizará mucho el tiempo de vaciado.

La previsión de Palencia Deslumbra es completar el despliegue de estos nuevos contenedores azules en un plazo de unas tres semanas, puesto que se trata de un proceso complejo que implica primero la retirada de los viejos contenedores para después descargar el nuevo recipiente en ese mismo hueco o en otros que se encuentren próximos y que se hayan determinado como ubicaciones más adecuadas. Hay que tener en cuenta en que al recogerse ahora mediante carga lateral, deben estar colocados siempre en un parte determinada de aquellas vías en las que solo exista un sentido del tráfico, algo que hasta ahora no se tenía en cuenta ya que era una grúa la que levantaba estos contenedores, con lo que no importaba el lateral en el que se ubicaban. Además, Palencia Deslumbra espera recibir en los próximos días el pedido completo de contenedores azules, puesto que algunas de las unidades encargadas al fabricante aún no se han entregado.

Los nuevos recipientes disponen de una boca más ancha que los anteriores y la recogida nocturna será diaria, con lo que cada dos días se vaciarán todos los contenedores azules. La empresa de limpieza confía en que con estas modificaciones se reduzca el número de acumulaciones de restos de papel y cartón que se han venido dando a lo largo de los últimos años. Asimismo, está previsto que se mantenga el servicio de recogida manual de cartones arrojados a la calle que se viene haciendo en turnos de mañana y tarde desde que la empresa Palencia Deslumbra asumió el contrato en el mes de agosto.

La concesionaria del servicio de aseo urbano tiene previsto instalar a lo largo de las próximas tres semanas 330 contenedores azules por los diferentes barrios de la ciudad.