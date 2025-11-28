El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer arroja cartones en un contenedor en Derechos Humanos. Lucía Gil Maestro

Los nuevos contenedores azules tardará tres semanas en llegar a toda Palencia

Los recipientes han comenzado a desplegarse por la zona de Nueva Balastera y los barrios situados al este de las vías

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:04

Comenzaron a desplegarse el pasado lunes. Se arrancó por el barrio de Nueva Balastera y paulatinamente se ha ido extendiendo por diferentes áreas de lo ... barrios situados al este de las vías del tren. Así, ya pueden localizarse muchos de estos nuevos contenedores en vías de Pan y Guindas, Ave María o San Juanillo. Sin embargo aún quedan muchos recipientes por colocar a lo largo y ancho de la ciudad.

