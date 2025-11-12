Trescientos nuevos contenedores para evitar las montañas de cartón en la calle

Tendrán la boca más ancha, con lo que resultará más fácil introducir las bolsas con papel y las cajas de cartón, y su recogida será ... mediante camiones de carga lateral, lo que facilitará también la logística del vaciado y por tanto, agilizará este proceso.

Sin embargo, nada de esto servirá realmente sin la colaboración de los ciudadanos. De nada servirá que mejoren los contenedores si las cajas continúan abandonándose en la acera, aunque en muchas ocasiones los contenedores se encuentren prácticamente vacíos. Y tampoco servirá de mucho si se abre la cubierta posterior del recipiente y se arrojan al interior las cajas sin plegar. Con solo un par de ellas que no se hayan doblado, el contenedor queda prácticamente colmatado, con lo que se impide al siguiente usuario depositar el residuo en el interior y así se alimenta esa imagen de suciedad y abandono que ofrecen las isletas ecológicas en numerosas ocasiones y que tanto rechazo generan entre los vecinos.

Desde la empresa Palencia Deslumbra se demanda por ello una mayor colaboración de los ciudadanos, una implicación activa en el proceso del reciclado del papel y el cartón que permita reducir las habituales acumulaciones de residuos en la acera. Pero, del mismo modo, son conscientes de que deben también aportar su 'granito de arena' en la solución del problema, por lo que la empresa ha planificado una remodelación absoluta del modelo de prestación del servicio, con un cambio sustancial, la eliminación de los actuales contenedores azules, cuya recogida debe hacerse mediante un camión grúa, por otros recipientes similares a los de color amarillo, cuyo diseño facilita la introducción del papel y que además se recogen con camiones de carga lateral, un sistema más rápido y eficiente.

La empresa de limpieza ha comprado para ello 313 nuevos contenedores azules, de los que ya ha recibido alrededor de ochenta, que se encuentran almacenados en la explanada del recito ferial, a la espera de que llegue el resto del pedido, antes de que comiencen a distribuirse por toda la ciudad. La previsión es que la retirada de los antiguos y la colocación de estos nuevos arranque el lunes 24 de noviembre, con el fin de que a lo largo de esa semana se hayan renovado todos los recipientes.

Se colocarán en los mismos lugares en los que ahora se sitúan, aunque pueden darse casos en los que se refuerce la zona con nuevos contenedores o que tengan que trasladarse algunos metros por razones de operatividad técnica. En este sentido, a lo largo de las últimas semanas ya se han ido variando las ubicaciones de algunos de los contenedores, fundamentalmente cambiándose de una acera a la de enfrente. Se trata de cambios necesarios para que pueda practicarse la nueva carga lateral en los camiones de recogida. Hasta ahora, estos contenedores se descargan en la caja del camión tras elevarse con una grúa, pero a partir de este cambio, se levantarán con anclajes laterales que obligan a que los contenedores deban estar situados en un lado concreto de la calle para que se pueda acceder a ellos.

Los nuevos contenedores, fácilmente reconocibles por su intenso color azul, serán metálicos y sus dimensiones se corresponden con los ya instalados contenedores de color amarillo. Tendrán una boca mucho más ancha y larga que los actuales, para facilitar la introducción del papel y el cartón, y la cubierta solo podrá levantarse por la parte posterior, dado que el objetivo es que el residuo se deposite plegado para que no abulte en el interior del contenedor y pueda recogerse una mayor cantidad de materiales.

En estos momentos, el vaciado de los contenedores del papel y el cartón se desarrolla en dos turnos, de mañana y de tarde, todos los días. Además, un camión de carga trasera recorre la capital en los tres turnos de trabajo para retirar de las aceras las acumulaciones de cajas y otros residuos que se detectan fueran de los contenedores.

Con la entrada en servicio de los nuevos recipientes, el trabajo se acelerará considerablemente, puesto que los camiones de carga lateral pueden efectuar el mismo trabajo mucho más rápido que las grúas actuales. Palencia Deslumbra destinará dos camiones de carga lateral a este servicio que se prestará de forma diaria durante el turno de noche, con el objetivo de que los vehículos de recogida hayan atendido a la totalidad de los contenedores situados en toda la ciudad cada dos días. «Si ahora podemos recoger alrededor de 50 o 60 contenedores por turno, con la recogida de carga lateral podemos hacer el triple cada noche, por ello, en dos días podremos dar la vuelta a toda la ciudad. Esto permitirá que los ciudadanos puedan tener espacio libre en los contenedores prácticamente en cualquier momento, excepto en situaciones puntuales, pero también va a depender de su propia colaboración, porque si no se pliegan realmente las cajas o se atascan las bocas con cartones que no se doblan bien, pues los contenedores parecerán llenos, cuando realmente disponen de mucho espacio», indica Silvia Pérez, jefa de Servicio de Palencia Deslumbra.