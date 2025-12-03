'Si necesitas parar, bájate en Palencia', en el intercambiador de Plaza de Castilla La nueva campaña turística de la Diputación busca posicionar a esta tierra como el destino de referencia para la desconexión, el descanso, la naturaleza y el patrimonio, especialmente en invierno

Bajo el evocador lema «Si necesitas parar, bájate en Palencia», la nueva campaña de promoción turística que lanza la Diputación de Palencia busca posicionar a la provincia en Madrid como el destino de referencia para la desconexión, el descanso, la naturaleza y el patrimonio, especialmente durante los meses de invierno. La estrategia se centra en generar el máximo impacto visual y de recuerdo aprovechando el gran flujo de público en la capital de España durante el Puente de Diciembre, las fechas navideñas y las rebajas.

La acción se desarrollará en dos formatos de gran visibilidad. Por un lado, se ha instalado un impactante vinilo en un punto estratégico de salida del Intercambiador de Plaza Castilla, un enclave vital para la movilidad en el norte de Madrid y por otro, la imagen de Palencia circulará en el Big Bus Turístico. Esta acción que se prolonga durante dos meses, hasta enero de 2026, asegura la captación de un público con ganas de viajar.

La campaña se materializa en una imagen cuidadosamente seleccionada que capta la esencia del mensaje que se quiere trasmitir al público madrileño. En el gran vinilo que cubrirá ambos soportes publicitarios, los transeúntes encontrarán una fotografía que invita de inmediato a la calma: una persona relajada y sonriente, cómodamente recostada, disfrutando de un momento de paz en un entorno natural y acogedor.

El diseño se complementa con una original infografía que visualiza la transformación: simulando una línea del metro de Madrid, en color rojo, que representa el estrés de la vida diaria, parte de un punto denominado 'Rutina 00' junto a un icono de una batería agotada y asciende rápidamente a través de conceptos como prisa, ruido, desgast, vacío, ansiedad y agotamiento. Esta línea, sin embargo, se desvía drásticamente hacia arriba al llegar a un punto donde se lee Palencia y se aprecia el icono de una batería cargada, simbolizando cómo esta provincia ofrece la parada necesaria para reducir esos niveles de estrés de las grandes ciudades y cargas las pilas en el entorno natural y cultural de Palencia.

También se puede ver la frase 'O ven como tú prefieras…', lo que pone un énfasis especial en la excelente infraestructura de comunicaciones de la provincia, la cual está estratégicamente conectada por diversas vías, ya sea por tren de alta velocidad, autovía o cualquier otro medio rápido y accesible. Palencia ofrece la máxima flexibilidad al viajero, eliminando las barreras de acceso y garantizando que la visita comience con la comodidad de poder elegir el medio de transporte ideal. Este mensaje de libertad es clave para invitar tanto a turistas nacionales como internacionales a descubrir la provincia sin complicaciones logísticas, según destaca la Diputación.

Bajo esta composición, el eslogan 'sin prisa, con pé' -un guiño a la inicial de Palencia y a la calma- se presenta junto a un destacado sobre el eclipse total de sol que podrá verse en agosto de 2026 en la provincia de Palencia de forma inigualable, el distintivo 'Turismo con pé' y un código QR para ampliar información.

Esta combinación de imagen, diseño gráfico y texto está pensada para generar una conexión inmediata con el público, invitándole a escapar de la rutina y descubrir la tranquilidad y la belleza que le espera en Palencia.

En los primeros seis meses de 2024, el intercambiador de Plaza de Castilla registró 8,6 millones de viajeros, lo que lo sitúa como el tercer intercambiador más utilizado de Madrid después de Moncloa y Príncipe Pío. Plaza Castilla, al ser un nodo de transporte que integra 3 líneas de Metro (L1, L9 y L10), 40 líneas EMT y 19 líneas interurbanas, garantiza un flujo constante y masivo de personas. Esta ubicación, considerada como el principal acceso a la zona Norte de Madrid y con conexión directa con la zona High Business (Torres KIO, 'Cuatro Torres Business Area' -CTBA- y el espacio Caleido, la zona comercial y de ocio al aire libre situada en la 'Business Area' de Madrid), asegura una gran visibilidad.

Con una afluencia diaria de miles de usuarios en metro en esas líneas y en la estación de autobuses, la campaña se inserta en un entorno de afluencia masiva. De hecho, los soportes de gran visibilidad en este emplazamiento pueden reportar millones de impactos semanales garantizando que el mensaje alcance decenas de millones de contactos potenciales al mes y contribuyendo a la repetición efectiva y un mayor recuerdo de la marca 'Turismo con Pé'.

Desde una perspectiva creativa, el gran formato ofrece un lienzo excepcional para el diseño detallado y de alta calidad, transportando al espectador a la provincia de Palencia y generando un fuerte deseo de viajar. Esta inmersión visual, combinada con la tendencia de los viajeros a utilizar sus smartphones, convierte el anuncio en un impulso directo a la acción, facilitando la búsqueda inmediata de información. Finalmente, al ocupar un espacio premium con tal magnitud, la campaña no solo evoca emociones positivas asociadas a Palencia, sino que también proyecta una imagen de solidez, confianza y diferenciación.

Gracias al gran formato y la creatividad que permite el vinilo, la campaña no solo complementa a la acción en Plaza Castilla, sino que se convierte en un activo visual dominante y memorable en el paisaje urbano de Madrid.