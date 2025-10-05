Muere una mujer en un incendio en el barrio de San Antonio de Palencia

El Norte Palencia Domingo, 5 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas tras ser afectadas por el humo en un incendio declarado esta madrugada en el interior de una de las viviendas, del número 62, de la calle San Antonio de la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La Sala de Operaciones del 112 recibió una llamada pasadas las 00;21 horas que avisaba del incendio, aunque sin precisar sobre la existencia de personas afectadas. Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y la Policía Local de Palencia, así como de Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una mujer de una mujer de entre 85 y 90 años, al tiempo que el personal sanitario de Sacyl atendió a otras dos personas, dos varones de 88 y 65 años, afectados por el humo, a quienes se trasladó más tarde al Hospital de Palencia.