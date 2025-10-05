El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle San Antonio de la capital palentina. El Norte
Palencia

Muere una mujer en un incendio en el barrio de San Antonio de Palencia

Dos personas más han resultado heridas por inhalación de humo

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:13

Comenta

Una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas tras ser afectadas por el humo en un incendio declarado esta madrugada en el interior de una de las viviendas, del número 62, de la calle San Antonio de la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La Sala de Operaciones del 112 recibió una llamada pasadas las 00;21 horas que avisaba del incendio, aunque sin precisar sobre la existencia de personas afectadas. Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y la Policía Local de Palencia, así como de Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una mujer de una mujer de entre 85 y 90 años, al tiempo que el personal sanitario de Sacyl atendió a otras dos personas, dos varones de 88 y 65 años, afectados por el humo, a quienes se trasladó más tarde al Hospital de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere una mujer en un incendio en el barrio de San Antonio de Palencia

Muere una mujer en un incendio en el barrio de San Antonio de Palencia