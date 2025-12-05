Mississippi Gospel Choir, Mulán o 'El Cascanueces' del Ballet de Kiev, en la Navidad de Palencia El Teatro Ortega programa seis espectáculos para estas próximas semanas, que arrancan el día 13 con el monólogo de Santi Rodríguez

Viernes, 5 de diciembre 2025

El Teatro Ortega se prepara para celebrar una Navidad repleta de emociones y experiencias únicas, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural para disfrutar en familia y con amigos. La programación navideña ofrece seis espectáculos cuidadosamente seleccionados para todos los públicos, combinando comedia, música, ballet y teatro infantil.

La agenda navideña tiene su primera cita reservada para el viernes 12 de diciembre, con el monólogo de Santi Rodríguez: '¿Nos damos un viaje?'. Con su característico carisma, el frutero más famoso de la televisión compartirá, desde las 20 horas, sus experiencias de viaje y anécdotas televisivas. Las entradas para este espectáculo lleno de humor tienen un precio único de 16 euros.

Un día después, el sábado 13 de diciembre, la música y la magia se fundirán en 'Aurum, el legado de los cuentos', una experiencia única a la luz de más de 1.000 velas. La Orquesta y Coro de Cámara Sonora revivirá a las 20 horas las bandas sonoras de los grandes clásicos de animación, desde El Rey León hasta Mulán, creando un viaje emocional que transportará al espectador a la infancia. El precio es de 18 euros.

Para anticipar la Navidad con ritmo y energía, el lunes 22 de diciembre, el Mississippi Gospel Choir visita Palencia con la fuerza de la música góspel. Formado por 20 talentosos artistas, el coro realizará un recorrido desde los espirituales del siglo XIX hasta los himnos de protesta y libertad, aderezados con funk y blues. A partir de las 20:30 horas, este concierto, que tiene un precio único de 38 euros, recordará que la música es un vehículo universal de alegría y emoción.

La tarde de Navidad, el jueves 25 de diciembre, la magia del ballet clásico se hará realidad en Palencia con 'El Cascanueces' del Ballet de Kiev. Esta versión, colorida y emotiva, transportará a las 18:00 horas al espectador al mundo encantado de Tchaikovsky, combinando la perfección de la coreografía de Marius Petipa, el virtuosismo de los solistas y la grandiosidad de los decorados y vestuario. Con un precio desde 20 euros, este espectáculo convertirá el día más especial del año en una experiencia inolvidable.

El Teatro Ortega se vistirá de gala para recibir, el martes 30 de diciembre a las 20:30 horas, al Gran Concierto de Año Nuevo 'De Viena a Palencia', interpretado por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, bajo la dirección de Ernesto Monsalve, junto al Ballet Bailarte. Este homenaje al bicentenario del nacimiento de Johann Strauss Jr. tiene un precio desde 18 euros e incluye obras maestras como los Valses del Emperador, Rosas del Sur y la vibrante Marcha Radetzky.

La programación navideña concluirá el domingo 4 de enero, a las 19:00 horas, con el musical infantil 'Hadas', un espectáculo que combina humor, emoción y música. Tres jóvenes hadas de la Academia Estelar deberán salvar su mundo tras perder la fe de un niño humano; demostrando que la verdadera magia reside en la diversidad, la amistad y la valentía de ser diferente. Esta mágica aventura, pensada para el disfrute con los más pequeños de la casa, tiene un precio desde 18 euros.

Las entradas para los eventos de Navidad están ya a la venta.