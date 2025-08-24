El 3,3% de las 1,7 millones de consultas de Atención Primaria se anularon por la ausencia del paciente

Los centros de salud de Castilla y León registraron durante el pasado año más de 23,5 millones de citas de Atención Primaria, de las ... cuales 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó, lo que representa un 3,19%.

En Palencia se contabilizaron en 2024 un total de 56.428 citas en Atención Primaria que no se pudieron llevar a cabo al faltar el paciente a la misma. Del 1.705.492 consultas que hubo sumando las de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría y otros profesionales, este dato representa el 3,3% de anulaciones forzosas, algo por encima de la media regional.

De las más de 700.000 consultas no realizadas que suma la Comunidad, la provincia con mayor índice de ausencias a las citas médicas de Atención Primaria es Burgos, con 111.524 consultas agendadas en las que faltó el paciente (de un total de 3.181.249). Le siguen en este listado de mayores ausencias Valladolid Oeste, con 89.556 (de 2.493.357); Salamanca, con 87.612 (de 3.363.683); Valladolid Este, con 87.376 (de 2.430.095); León, con 81.474 (de 3.079.133); Ávila, con 65.090 (de 1.909.247); ; Zamora, con 54.547 -de 1.810.800); Segovia, con 51.895 (de 1.444.034); Ponferrada, con 34.277 (de 1.282.943); y Soria, con 33.153 ( de 886.921).

No solo la Atención Primaria ha sufrido esta falta de asistencia en citas médicas, ya que 99.318 personas que no acudieron a su primera consulta de atención hospitalaria en la Comunidad y 470 cirugías programadas que no se produjeron porque no se presentó nadie a la intervención. Todo ello –junto con los datos de Atención Primaria– suma un total de 852.720 pacientes que no acudieron a su cita en Castilla y León.

Estas 99.318 ausencias de pacientes no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria en alguno de los catorce hospitales públicos de Castilla y León. Esta cifra representa el 7% del total de primeras citas programadas, que ascendieron a 1.380.896.

Así, el Complejo Asistencial Universitario de Palencia acumuló en 2024 un total de 8.731 citas de atención hospitalaria sin que acudiesen los pacientes de las 99.041 consultas solicitadas. De todas las provincias, Salamanca fue la que sumó mayores ausencias con 12.275 faltas de un total de 174.141 citas programadas; el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 11.699 (de 171.576); el Complejo Asistencial Universitario de León, 10.760 (de 181.943); el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 9.197 (de 154.977); el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 9.497 (de 165.8154); el Complejo Asistencial Universitario de Zamora, 8.631 (de 86.632); El Hospital El Bierzo, 6.386 (de 75.333); el Complejo Asistencial de Segovia, 6.008 (de 72.325); el Complejo Asistencial de Ávila, 5.569 (de 71.767); el Complejo Asistencial de Soria, con 2.972 (de 44.128); el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, con 2.766 (de 30.945); el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, con 2.531 (de 24.286); y el Hospital Medina del Campo, 2.296 (de 27.787).

Por servicios, Medicina Nuclear encabeza la lista de absentismo en primera consulta, con 131 pacientes que no acudieron de un total de 455 citas programadas, lo que supone un 29% del total. Le sigue Psiquiatría, con 9.185 pacientes de 56.026 y un 16%; Ginecología, con 8.922 de 89.892 y un 10%; y Alergología, con 4.008 de 38.739 y también un 10%.

Las cirugías programadas que tuvieron que suspenderse obligatoriamente por la ausencia de los pacientes ascendieron durante el año pasado a 470 de un total de 137.991, lo que representa una cifra del 0,3% del total, muy inferior al resto de los datos de absentismo.

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia tuvo 21 faltas de las 10.225 operaciones programadas, lo que representa el 0,2%, por debajo de la media regional. Por su parte, el Complejo de Burgos acumuló 82 pacientes que no se presentaron a una cirugía programada de un total de 14.573, lo que representa el 0,56%; en el Complejo Asistencial Universitario de Ávila, 76 (de 8.146); en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 63 (de 17.072); en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 62 (de 17.825); en el Hospital El Bierzo, 52 (de 7.242); en el Complejo Asistencial de Segovia, 37 (de 7.931); en el Complejo Asistencial de Zamora, 26 de 8.566; en el Complejo Asistencial Universitario de León, 17 (de 18.656); en el Complejo Asistencial de Soria, 12 (de 4.657); en el Hospital de Miranda de Ebro, 9 (de 2.488); en el Hospital de Aranda de Duero, 6 (de 20.052); en el Hospital de Medina del Campo, 4 (de 2.754); y en el Hospital Universitario Río Hortega, 3 (de 15.804).

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102, que representa el 0,7%; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 (de 26.449); Ginecología, 31 (de 6.510); y Traumatología, 134 (de 27.250), todas con un 0,5% de absentismo quirúrgico.