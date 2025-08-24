La lista de espera para una operación cae un 32,2% en tres meses hasta los 799 pacientes

El Complejo Asistencial de Palencia continúa siendo, con los datos del primer semestre de 2025, la provincia con la menor espera para ser sometido a ... una intervención quirúrgica. El tiempo medio para pasar por el quirófano se sitúa en 28 días, menos de un mes –que no sea febrero–, muy lejos de los 80 días de media de la región. La provincia ha reducido dos días de espera en los últimos tres meses, ya que había que aguardar 30 al cierre del primer trimestre de 2025, mientras que hace exactamente un año el tiempo era el mismo que actualmente, 28 días.

Por detrás de Palencia se sitúa el Hospital Clínico de Valladolid (36), el Complejo de Ávila y el de Segovia (46), el Hospital de Zamora (57) y el Hospital de Soria (58). Por contra, los que acumulan un tiempo de espera mayor para ser intervenidos son el Hospital del Bierzo, con casi cuatro meses, 117 días, seguido del Complejo de Burgos (100) y el de León (96). La media regional ha disminuido 20 días en un año, ya que en el mismo periodo del año anterior ascendía a 100 días, según los datos que se extraen del Portal de Salud de la Junta de Castilla y León.

El tiempo medio de espera tras haber rechazado los pacientes el centro alternativo se incrementa hasta los 233 de media en la Comunidad, mientras que en Palencia se limita a 38, el más bajo de todos los complejos asistenciales de la región. Le siguen Medina del Campo (44) y Ávila (59), mientras que por el lado opuesto, el que más tiempo de espera acumula se sitúa Salamanca, con 456 días, seguido de Burgos (277).

Palencia suma 799 pacientes en lista de espera frente a los 1.180 de hace tres meses, lo que representa una reducción del 32,2%. A nivel regional, la cifra asciende a 35.843, por debajo de los 37.995 del primer trimestre de 2025. León y Burgos, con 7.245 y 6.313, respectivamente, son las dos provincias con una lista de espera de pacientes mayor.

Las especialidades quirúrgicas en las que hay que esperar más tiempo para someterse a una intervención a nivel regional son Traumatología, con 109 días de espera; Cirugía Plástica, con 93 días; Neurocirugía, con 90; y Urología, con 82. Por contra, Dermatología (28 días), Ginecología (44) y Oftalmología (46) son las especialidades que menor tiempo acumulan. Por especialidades, las más saturadas siguen siendo Traumatología (8.319 pacientes en espera estructural), Cirugía General y Digestiva (4.243) y Oftalmología (4.044), que juntas acumulan el 66% de las esperas.

Por prioridad clínica, a nivel regional 937 pacientes requieren cirugía antes de 30 días, con una demora media de solo 10 días en ese grupo. En el nivel intermedio (90 días), hay 3.915 personas, con una espera media de 69 días, y en el grupo con menor prioridad (hasta 180 días) se concentran 20.255 pacientes, con una demora media de 86 días.

El tiempo de espera medio para acudir a una primera consulta externa en Palencia aumenta con respecto al de someterse a una intervención, ya que asciende a 65 días, también por debajo de la media regional (que llega a los 88 días), pero lejos de las primeras posiciones de la Comunidad. Valladolid capital ocupa la primera posición con el Clínico con un tiempo de espera medio de 52 días y el Río Hortega, 53. Un total de 54 días hay que aguardar en el Complejo Asistencial de Ávila y 59, en el de Segovia. Los que más tiempo suman son Aranda de Duero (139 días), Miranda de Ebro (133 días) y Salamanca, con 100.

Un total de 175.068 pacientes en espera estructural aguardan acudir a una primera consulta externa en Castilla y León, hasta el 30 de junio de este año, mientras que en Palencia la cifra se sitúa en 9.212. El complejo asistencial de León tiene una lista de espera de 32.252 pacientes, la más alta de la región, seguida de Burgos, con 30.290.

Las especialidades que más pacientes acumulan en Palencia son Oftalmología, con 1.990 personas, y Otorrinolaringología (1.896), siendo las dos únicas que superan el millar de personas. Por detrás, se encuentran Urología (755), Neurología (693) y Rehabilitación (544). El gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, José Jolín, explicaba recientemente que una de las especialidades que más carencia de profesionales tenía en la provincia era Otorrino y que se trabajaba con otros hospitales para traer médicos por las tardes, de forma remunerada y voluntaria, «para aliviar tanto las listas de espera como la situación en verano, para que la actividad programada no se resienta». Así, esta especialidad, Otorrino, es la que mayor lista de espera acumula, con 108 días, seguida de Oftalmología (82 días) y Neurología (80), donde también hay carencia de profesionales en la plantilla palentina.

En cuanto a pruebas diagnósticas, las más demoradas son las resonancias (98 días de media) y las ecografías (91 días), mientras que las mamografías tienen una espera de 44 días y los TAC, de 58. En Palencia hay que esperar 92 días para someterse a un TAC, pero en el resto de pruebas (resonancias, ecografías y mamografías) no figura lista de espera.

La demora media para conseguir cita en Atención Primaria en Castilla y León se sitúa en 1,9 días, según los datos de la Consejería de Sanidad, una cifra que se mantiene dentro de los parámetros «aceptables» a pesar de la presión asistencial del verano, la escasez de sustituciones y la falta de profesionales disponibles en las bolsas de empleo. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, reconoció a la Agencia Ical que el sistema atraviesa «momentos complicados», que se agudizan durante el verano, cuando se incrementa notablemente la población en los pueblos y, por tanto, la demanda de atención. Aun así, subrayó que el objetivo de garantizar una demora máxima de 48 horas se cumple «con carácter general» en la mayoría de los centros.

Ante la falta de profesionales en las bolsas de empleo, que, según reconoció Vázquez, están actualmente «vacías», la Consejería de Sanidad ha optado por reorganizar los recursos humanos disponibles, y en este verano la atención se está garantizando mediante acumulaciones de agenda, consultas de rebosamiento y, en casos extremos, se podría recurrir al traslado a la demanda asistencial al centro de salud más próximo.