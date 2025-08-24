El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Complejo Hospitalario de Palencia. Marta Moras
Palencia

La lista de espera para una operación cae un 32,2% en tres meses hasta los 799 pacientes

La media de Castilla y León para someterse a una intervención se sitúa en 80 días, mientras que en la provincia se limita a 28

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Palencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

El Complejo Asistencial de Palencia continúa siendo, con los datos del primer semestre de 2025, la provincia con la menor espera para ser sometido a ... una intervención quirúrgica. El tiempo medio para pasar por el quirófano se sitúa en 28 días, menos de un mes –que no sea febrero–, muy lejos de los 80 días de media de la región. La provincia ha reducido dos días de espera en los últimos tres meses, ya que había que aguardar 30 al cierre del primer trimestre de 2025, mientras que hace exactamente un año el tiempo era el mismo que actualmente, 28 días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  2. 2 El corredor de 17 años muerto en la Vuelta a la Ribera es Iván Meléndez, que militaba en el Tenerife Cabberty
  3. 3

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  4. 4

    La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige Valladolid para su boda
  5. 5

    Herido un portero de discoteca tras una multitudinaria trifulca en San Lorenzo
  6. 6

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  7. 7 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  8. 8

    Susto en pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama por un incendio forestal
  9. 9

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La lista de espera para una operación cae un 32,2% en tres meses hasta los 799 pacientes

La lista de espera para una operación cae un 32,2% en tres meses hasta los 799 pacientes