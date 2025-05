Melody traerá su 'Diva' a San Antolín el 4 de septiembre

José María Díaz Palencia Martes, 20 de mayo 2025, 18:46 Comenta Compartir

Aunque en los carteles de la nueva gira de Melody, 'Esa Diva Tour', ya figuraba su paso por la ciudad de Palencia el próximo 4 de septiembre, ha sido este martes, tres días de la celebración del festival de Eurovisión, cuando ha confirmado la presencia de la incombustible Melody en las fiestas de San Antolín el concejal de Cultura y Fiestas, Francisco Fernández.

Se ha limitado a señalar que por el momento es el único concierto que puede confirmarse, pero que ya se está trabajando para configurar un plantel de grandes artistas que pueda atraer a un público lo más variado posible. «Estamos trabajando y no hay apenas nada cerrado. Sí está cerrado que Melody estará en San Antolín, como se ha publicado ya, pero aparte de estos, estamos ultimando flecos del programa. Nos queda aún un poco de tiempo y todavía no podemos avanzar ninguna cosa más, aunque no tardaremos. En diez o quince días, ya se irán diciendo más cosas», señaló el concejal de Fiestas.

El concejal, que ha presentado el programa de la Feria Chica, ha adelantado también cuáles son las fechas previstas para las próximas fiestas patronales, que en esta ocasión recuperan su ciclo habitual de los últimos días se agosto y gran parte de la primera semana de septiembre. Así, los sanantolines comenzarán este año el 29 de agosto, con la celebración del pregón literario. Mientras, la fecha final se ha fijado para el sábado 6 de septiembre, con lo que, de nuevo, vuelven a copar dos fines de semana. «Esto nos permite retornar a esos últimos días de agosto, que son nuestras fechas naturales, en lugar de anticiparnos una semana entera en agosto, que no nos beneficia, ni a la ciudad, ni a los pueblos cercanos, que también tienen sus fiestas. Cuanto más nos adentremos en agosto, pues mucho mejor, y si ellos se van al siguiente fin de semana de septiembre, pues mucho mejor, también, porque ese es el hueco perfecto para San Antoín», manifestó el edil.

Francisco Fernández ha destacado que en esta ocasión apenas habrá coincidencia con las fiestas de la vecina ciudad de Valladolid, dado que en los últimos años ambas celebraciones se han solapado, lo que ha restado participación en algunos momentos. Sin embargo, este año, Valladolid ha programado sus fiestas de la Virgen de San Lorenzo para que arranque el 5 de septiembre, con lo que apenas habrá coincidencia en los días festivos.

