El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los organizadores y la alcaldesa aplauden al carnicero Carlos Hernández tras ganar el concurso. Iván Tomé

Palencia

La mejor hamburguesa de Castilla y León se marcha de nuevo a Soria

La carnicería Hernández Martínez repite como triunfadora en el concurso elaborado por la Federación Regional de Carniceros en el marco de la feria Naturpal de Palencia

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:16

Comenta

De ternera, de pollo campero, de cerdo, o todo mezclado. Con especias, queso, trufa o cualquier complemento que pueda potenciar el sabor. No hay límites ... a la creatividad, aunque, como recuerdan los organizadores, la Federación Regional de Carniceros, la calidad del producto no puede faltar en ninguna de las circunstancias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  4. 4

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  5. 5

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  8. 8

    Bomberos y policía buscan a un hombre de 50 años desaparecido en el río Pisuerga
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La mejor hamburguesa de Castilla y León se marcha de nuevo a Soria

La mejor hamburguesa de Castilla y León se marcha de nuevo a Soria