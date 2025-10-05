La mejor hamburguesa de Castilla y León se marcha de nuevo a Soria

De ternera, de pollo campero, de cerdo, o todo mezclado. Con especias, queso, trufa o cualquier complemento que pueda potenciar el sabor. No hay límites ... a la creatividad, aunque, como recuerdan los organizadores, la Federación Regional de Carniceros, la calidad del producto no puede faltar en ninguna de las circunstancias.

Y de eso se trata del Concurso a la Mejor Hamburguesa de Castilla y León, que en esta decimotercera edición se ha desarrollado en la capital palentina, enmarcada en la programación de la feria gastronómica Naturpal. «Siempre que podemos, nos la traemos a Palencia, para celebrarla junto a Naturpal, porque es una plataforma muy buena para difundir los productos de alta calidad de nuestra tierra», explica Julián Castrillejo, presidente de la Asociación de Carniceros de Palencia, que forma parte de la organización regional, y que este domingo ejercía como anfitrión del certamen culinario.

Ampliar La hamburguesa ganadora. Iván Tomé

Porque aunque los participantes no sean cocineros profesionales, son, sin embargo, expertos de primer nivel en el conocimiento y la manipulación de la carne, ingrediente esencial de cualquier buen hamburguesa. «Ha pasado de ser un producto de baja calidad a convertirse en un producto de alta cocina», aseveraba Miguel Ángel Gónzalez, presidente de la Federación Regional de Carniceros, cuyas palabras corroboraba también el representante de los profesionales palentinos. «Es un producto en pleno auge y cada vez con más demanda. En el pasado estaba visto casi como un subproducto, pero ahora ha cambiado mucho esta percepción, porque se elaboran hamburguesas de primerísima calidad, que además es fácil comer y está muy valorado», señal Castrillejo.

El presidente de los carniceros de Palencia destaca que este concurso sirve de plataforma para reivindicar la vigencia de los comercios tradicionales de la región. «Queremos dar visibilidad al sector, reivindicar los negocios de proximidad y fomentar también el relevo generacional, porque no es fácil conseguir la continuidad. Ahora, cada vez que hay una jubilación es el cierre de una carnicería. Y es una pena, porque garantizamos la calidad de la carne», lamenta Julián Castrillejo, quien recuerda que en la asociación palentina hay cerca de una treintena de socios en la actualidad, «y hemos llegado a superar los sesenta».

En esta ocasión ha sido cuatro los participantes, representantes de las provincias de Palencia, Soria, Salamanca y Burgos, que han sido previamente seleccionados en una fase previa celebrada en cada territorio.

Así, han competido por llevarse el galardón a la mejor hamburguesa de Castilla y León las carnicerías José Agustín, de Villada; Eduardo Antón, de Burgos; Hernández Martínez, de Soria, y Meva de Salamanca.

Los aspirantes han dispuesto de una hora para elaborar sus hamburguesas desde el inicio, desde el picado de la carne hasta su preparación al fuego y su emplazado, «porque así, aunque no seamos cocineros expertos, controlamos absolutamente el proceso y lo hacemos exactamente como queremos», explica Julián Castrillejo.

Y tras la elaboración, la prueba de la verdad ante el jurado, formado por cocineros y representantes del sector y expertos en gastronomía, que debían valorar parámetros como la presentación, el sabor, la textura, el color, el olor, la originalidad y, por supuesto, la aplicación comercial del producto. «Es muy importante, porque tienen que ser hamburguesas que podemos comercializar en nuestras tiendas. Imagínate que haces una de solomillo de ternera, el precio sería imposible para el cliente normal y eso no es lo que buscamos», recalca el presidente de los carniceros palentinos.

Finalmente, el jurado se ha inclinado por la propuesta presentada por el soriano Carlos Hernández Martínez, quien ya se alzó también con el primer premio el pasado año precisamente en Palencia, además de haber ganado también en Burgos en el año 2021. «No hay secreto, lo que hay es la prueba, la reprueba, la requeteprueba, y otra vez y otra, hasta que encuentras algo con lo que te encuentras a gusto para presentarse al concurso», explicaba un muy satisfecho ganador, porque, según indicaba, podía mostrar a toda Castilla y León la alta calidad del sector en la provincia de Soria.

El flamante triunfador del concurso detallaba también que su hamburguesa se trata de una elaboración propia con base de carne de cerdo. «Es una hamburguesa muy sencillita, que lleva secreto de cerdo duroc, con su correspondiente sal, picadito, y luego va rellena de una morcilla de Burgos, de Villarcayo, y de una manzanita acidulce rallada, que le da un toque fresco y potencia el sabor intenso de la morcilla. Como es un poco gruesa y la manzana tiene mucha agua, logramos que sea muy jugosa dentro. Así, cuando la parte, todos esos jugos te inundan la boca y el resultado es muy bueno», explica el carnicero, que recomienda además el pan Juanito Baker. «Es de mucha calidad y la gente está muy contenta, los vendemos también en nuestra tienda y hay que reponerlos continuamente», señala.

Por su parte, la portavoz del jurado, la especialista en calidad alimentaria del Cetece Ana Rosa García Benito destacaba al anunciar el ganador que la hamburguesa de Carlos Hernández Martínez había destacado sobre el resto de propuestas «por el equilibrio de sabores, con ingredientes tradicionales», en una elección muy complicada por la alta calidad del resto de hamburguesas competidoras.