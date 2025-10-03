Los cocineros aprovechan Naturpal para lanzar un sello de calidad culinaria

La feria gastronómica Naturpal es sinónimo de éxito. Los expositores repiten, las ventas son sustanciosas y los compradores se muestran más que satisfechos con la ... calidad de los productos. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia destinada a promocionar los productos gastronómicos que se elaboran en la provincia de Palencia y que son la base de su buena mesa.

Y a esta más que consolidada actividad, que se desarrollará en el Paseo del Salón hasta últimas horas de la tarde del próximo domingo, han querido unirse este año los cocineros de la capital agrupados bajo una asociación que lleva por nombre La Cocina de la Bella Desconocida y que pretende consolidar un sello de calidad culinaria para difundir algunos de los platos más tradicionales del recetario palentino.

El presidente de la Asociación, Víctor Maestro, destacó durante la presentación del proyecto que se trata de un esfuerzo colectivo que involucra a toda la familia gastronómica de la ciudad. «Agradecemos especialmente la colaboración de los establecimientos de restauración de Palencia, sin los cuales esto no sería posible», señaló. La iniciativa, según indicó, se sustenta en tres pilares fundamentales: «autenticidad, calidad y tradición, valores que se reflejan en platos icónicos como la menestra palentina, las patatas a la importancia y la leche frita, auténticos emblemas de la cocina local».

Este sello de calidad busca proyectar la marca gastronómica de Palencia más allá de sus fronteras, consolidándola como un distintivo de excelencia que garantice estándares de calidad y autenticidad.«Este proyecto es mucho más que una simple marca gastronómica», ha subrayado el presidente de la asociación. «Es el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia, con nuestras tradiciones y con el futuro de la gastronomía palentina. Es la promesa de que cuando alguien vea nuestro sello, sabrá que está ante un producto o servicio que respeta los más altos estándares de calidad y autenticidad», afirmó Maestro, quien resaltó la importancia de Naturpal como escenario para esta presentación, dada su relevancia para los amantes de los productos de calidad.

La asociación ha hecho un llamamiento a todos los establecimientos, productores y ciudadanos para que se sumen a esta iniciativa, que aspira a convertir a Palencia en un destino gastronómico de referencia. «Juntos haremos que nuestra ciudad sea reconocida por su extraordinaria propuesta culinaria», concluyó Maestro. Este proyecto no solo promueve la cocina tradicional, sino que también fomenta la formación y la innovación, reforzando el compromiso de la Asociación con la excelencia gastronómica de Palencia.

La presentación de este sello es solo uno de los eventos complementarios a la feria Naturpal que se desarrollarán durante todo el fin de semana. Por la tarde, el protagonista ha sido el café, de manos de empresas palentinas como Seda y Prosol, mientras que para el sábado las catas se extenderán a productos como el vino, el vermut o las cervezas. Y ya el domingo, la estrella de la ferias será la hamburguesa, con la celebración del concurso a la mejor de Castilla y León.

Mientras, a lo largo del Paseo del Salón, los 33 expositores ofrecerán sus productos a lo largo de todo el fin se semana, en una de las citas más esperadas del calendario gastronómico de la provincia. «Se vende mucho. Es un éxito total. Nosotros trabajos el lechazo y el cochinillo a baja temperatura y tiene una gran salida. Además, como ofrecemos una pequeña rebaja sobre el precio habitual de nuestra tienda on line, también se nota. Es prácticamente a la única feria que venimos y estamos muy contentos», explica Diego Martínez Mota, de la empresa Asados Premium Infood.

Por su parte, Carlos Hernández, de La Oveja que Bala, de Carrión de los Condes, destaca que es su tercera participación en Naturpal y llega con las mismas buenas expectativas de los años anteriores. «Acabamos de abrir y ya he vendido un cuña», explicaba sorprendido, puesto que solo habían pasado unos minutos desde la inauguración de la feria. «Es una de las citas más importantes del año. Está muy bien situada y eso se nota en las ventas. Pasa mucha gente y es gente que viene a comprar, no solo a dar un paseo», señala este vendedor especializado en quesos de oveja, pero que también ofrece un producto singular de vaca, «de la que solo toma pasto. Da un queso muy especial».

También la aguilarense Carlota Rojo, de Embutidos Cillamayor, reconoce que el cambio desde la Plaza Mayor al Salón ha sido muy beneficioso. «Se vende mucho más, sin duda», indica esta productora de alimentos, que, como sus compañeros recalca los buenos resultados de la feria siempre que el tiempo acompañe.