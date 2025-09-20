El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta García, durante la final del Mundo disputada este sábado en Tokio. RFEA

Marta García, séptima del mundo

La atleta palentina cerró el Campeonato del Mundo en Tokio con un tiempo de 15:01.02 y diploma tras una brillante actuación en la final de 5.000 metros

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:00

El sueño mundialista de Marta García encontró su máxima expresión este sábado bajo los focos del Estadio Olímpico de Tokio. La palentina, debutante en una ... cita de esta magnitud tras no ser seleccionada en las dos últimas ediciones pese a tener mínima, se plantó en la línea de salida de la final de 5.000 metros con la serenidad de quien sabe que ha conquistado un objetivo mayúsculo, estar entre las mejores del mundo. En una carrera marcada por la enorme fuerza de las africanas en los últimos giros de la prueba, la fondista del barrio de San Juanillo cruzó la meta en séptima posición tras una excelsa remontada en la última vuelta con un tiempo de 15:01.02, cerrando así su primera experiencia en una final global al aire libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  5. 5

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  6. 6 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  7. 7

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Marta García, séptima del mundo

Marta García, séptima del mundo