Marta García, séptima del mundo

El sueño mundialista de Marta García encontró su máxima expresión este sábado bajo los focos del Estadio Olímpico de Tokio. La palentina, debutante en una ... cita de esta magnitud tras no ser seleccionada en las dos últimas ediciones pese a tener mínima, se plantó en la línea de salida de la final de 5.000 metros con la serenidad de quien sabe que ha conquistado un objetivo mayúsculo, estar entre las mejores del mundo. En una carrera marcada por la enorme fuerza de las africanas en los últimos giros de la prueba, la fondista del barrio de San Juanillo cruzó la meta en séptima posición tras una excelsa remontada en la última vuelta con un tiempo de 15:01.02, cerrando así su primera experiencia en una final global al aire libre.

La carrera comenzó con las dos estadounidenses tirando del grupo y con Marta García a la cola guardando fuerzas para las últimas vueltas. Ninguna de las favoritas se decidió a mover ficha hasta apenas el último kilómetro. La palentina supo mantenerse gestionando las fuerzas, consciente de que cada vuelta en un Mundial es una batalla contra las mejores del planeta. En la parte decisiva, pese a estar algo cerrada por la parte interior del circuito, firmó una remontada increíble. La palentina adelantó hasta a cuatro competidoras para cruzar la línea de meta en séptima posición, completando una nueva actuación brillante. En cuanto a las medallas no hubo sorpresa. La victoria y la medalla de oro fue para la keniana Beatrice Chebet con una marca de 14:54.36, la plata para su compatriota Faith Kipyegon (14:55.07) y la medalla de plata para la italiana Nadia Battocletti (14:55.42).

Su presencia en la final ya era un premio, pero la palentina no se conformó con participar. Corrió con valentía, sin renunciar a sus opciones y demostrando que tiene la madurez necesaria para medirse en un escenario reservado a la élite absoluta del atletismo. Marta García demostró su capacidad para leer la carrera y supo guardar fuerzas para el momento decisivo. En una última vuelta para el recuerdo, la palentina logró el diploma al cruzar séptima en su primera final mundialista.

Con esta final, Marta pone punto y final a una temporada 2025 que quedará marcada como una de las mejores de su carrera. En estos meses ha logrado su cuarta corona nacional consecutiva, batir su propio récord de España de 5.000m en diez segundos, marca personal en 1.500m y un excelente sexto puesto en la final de la Diamond League. Todo ello redondeado con su primera gran final mundialista en su debut en esta competición.

El telón de la temporada 2025 de aire libre baja con Marta García consolidada entre las mejores. En Tokio se ha estrenado en una final de Campeonato del Mundo y ha dejado claro que no tiene techo. Ahora toca descansar y reponer fuerzas para volver nuevamente a la competición dentro de unos meses con una nueva temporada de Pista Cubierta con otro Campeonato del Mundo como gran reclamo, esta vez bajo techo y en Torun (Polonia) que se disputará entre el 20 y el 22 de marzo de 2026.